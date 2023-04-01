«Бавария»
«Бавария» нынешний сезон проводит не столь успешно. На текущий момент команда находится на 2 месте в Бундеслиге, отставая от дортмундской «Боруссии» на 1 балл.
А вот атакует «Бавария» традиционно мощно. В 25 матчах своего чемпионата мюнхенцы настреляли 72 мяча.
Коэффициенты матча Бавария — Боруссия Д
В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Мюнхенцы уступили «Байеру» со счетом 2:1, что стоило места на тренерском мостике Юлиану Нагельсману.
Посмотрим, как удастся справиться Томасу Тухелю. «Баварии» придется переформатироваться практически на ходу.
И уж точно «Баварии» нельзя терять очки. Тем паче, в родных стенах мюнхенцы обязаны обыгрывать главного конкурента.
«Боруссия» Д
«Боруссия» Д нынешний сезон проводит весьма успешно. Дортмундцы захватили лидерство в Бундеслиге, упускать которое не собираются.
При этом обороняется команда не столь монолитно. В 25 матчах чемпионата в воротах дортмундцев побывал 31 мяч.
В предыдущем туре чемпионата «Боруссия» Д добыла яркую викторию. Победа над «Кельном» (6:1) вывела команду в лидеры чемпионата.
Парадокс, но проблемы с реализацией имеются. В 25 матчах игроки команды забили всего 55 мячей, что маловато для кандидата в чемпионы.
«Боруссия» Д наверняка не будет отсиживаться в обороне. Гости явно намерены воспользоваться внутренними перетрубациями в стане оппонента.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.45.
На викторию «Боруссии» Д дают — 6.00, ничья оценена — в 5.00.
«Боруссия» Д в последние годы неудачно играет с «Баварией», поэтому
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Победа «Боруссии» Д за 6.00. Для остальных — более умеренный прогноз.