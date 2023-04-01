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    «Бавария» — «Боруссия» Д. Дерзкая ставка за 5.00 на матч Бундеслиги 1 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Боруссия» Д
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    Марко Ройс
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 26-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 19:30 мск. «Бавария» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Апреля 2023 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 19:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Бавария»

    «Бавария» нынешний сезон проводит не столь успешно. На текущий момент команда находится на 2 месте в Бундеслиге, отставая от дортмундской «Боруссии» на 1 балл.

    А вот атакует «Бавария» традиционно мощно. В 25 матчах своего чемпионата мюнхенцы настреляли 72 мяча.

    Коэффициенты матча Бавария — Боруссия Д

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    В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Мюнхенцы уступили «Байеру» со счетом 2:1, что стоило места на тренерском мостике Юлиану Нагельсману.

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    Посмотрим, как удастся справиться Томасу Тухелю. «Баварии» придется переформатироваться практически на ходу.

    И уж точно «Баварии» нельзя терять очки. Тем паче, в родных стенах мюнхенцы обязаны обыгрывать главного конкурента.

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» Д нынешний сезон проводит весьма успешно. Дортмундцы захватили лидерство в Бундеслиге, упускать которое не собираются.

    При этом обороняется команда не столь монолитно. В 25 матчах чемпионата в воротах дортмундцев побывал 31 мяч.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Боруссия» Д добыла яркую викторию. Победа над «Кельном» (6:1) вывела команду в лидеры чемпионата.

    Парадокс, но проблемы с реализацией имеются. В 25 матчах игроки команды забили всего 55 мячей, что маловато для кандидата в чемпионы.

    «Боруссия» Д наверняка не будет отсиживаться в обороне. Гости явно намерены воспользоваться внутренними перетрубациями в стане оппонента.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.45.

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    На викторию «Боруссии» Д дают — 6.00, ничья оценена — в 5.00.

    «Боруссия» Д в последние годы неудачно играет с «Баварией», поэтому мотивирована поправить неприятную статистику.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Победа «Боруссии» Д за 6.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Бавария» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. Удержатся ли дортмундцы на троне?
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