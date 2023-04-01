ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Боруссия»Чемпионские гонки, места в еврокубках, вылеты и битва за честь. За чем следить в топ-5 лигах Европы Маурисио ПочеттиноТренерская карусель. Как сборная Бразилии может помочь Почеттино оказаться в «Реале» UFLUFL: шесть главных моментов, увиденных в геймплейном видео
    Все новости спорта

    Начнет ли Тухель с громкой победы?

    «Бавария» — «Боруссия» Д. Ставки (к. 2.33) и прогноз на Бундеслигу 1 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Баварию Прогнозы на Боруссию Д Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Боруссия» Д
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель
    1 апреля в Мюнхене состоится центральный матч 26-го тура чемпионата Германии, в котором «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию». Начало игры в 19:30 мск. «Бавария» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Апреля 2023 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 19:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •

    «Бавария»

    Мюнхенцы сменили главного тренера, что стало огромной неожиданностью. Руководство клуба решило поставить у руля Томаса Тухеля, сняв тем самым с должности Юлиана Нагельсманна.

    Тухель подобрал команду после домашнего поражения от «Байера» (1:2). Оно стоило «Баварии» первой строчки в таблицы. Теперь она вторая с 52 очками на счету. Тем не менее это было ее третье поражение, поэтому клуб по-прежнему имеет самый низкий показатель негативных результатов в лиге.

    Коэффициенты матча Бавария — Боруссия Д

    1X2Новым игрокам
  • 1.505.305.70Фрибет$40
    •

    Напомним, что перед этим «Бавария» выиграла у ПСЖ путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов, выдав более чем уверенный поединок в Мюнхене (2:0). В чемпионате команда ранее обыграла «Унион» (3:0), «Штутгарт» (2:1) и «Аугсбург» (5:3).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Тухель не сможет задействовать Люку Эрнандеса и Мануэля Нойера. Под вопросом вызод в старте Леона Горецки, а также участие Эрика Шупо-Мотина и Джамаля Мусиалы.

    «Боруссия» Дортмунд

    Крупная победа над «Кельном» со счетом 6:1 в прошлом туре обеспечила команде первое место в таблице. Теперь она опережает «Баварию» на один пункт.

    Этот результат — очень хорошая пилюля после вылета из Лиги чемпионов. Напомним, что «шмели» уступили дорогу «Челси». Подопечные Эдина Терзича проиграли ответный матч со счетом 0:2.

  • Чемпионские гонки, места в еврокубках, вылеты и битва за честь. За чем следить в топ-5 лигах Европы
  • Сюжеты, на которые стоит обратить внимание в пяти лучших лигах Европы в конце сезона
  • Вчера

    • Ранее в чемпионате «Боруссия» выиграла у «Лейпцига» 2:1 и сыграла вничью с «Шальке» (2:2), что стало неожиданностью.

    Терзич не сможет рассчитывать на Юссуфа Мукоко. Пока что неизвестно, сыграет ли Карим Адейеми.

    Прогноз и ставки

    «Бавария» оценивается букмекерами, как фаворит этого поединка. На ее победу они дают 1.49. Победа «Боруссии» выставлена с котировкой 5.80.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Возможно, что «Бавария» уволила Нагельсманна, поскольку захотела стабильности. Тухель имеет опыт управления топовыми командами и должен это обеспечить.

    Немецкий специалист имеет отличный шанс начать свою карьеру в «Баварии» с громкой победы. Она поможет и ему, и команде выйти на первое место. Лучшего дебюта и не придумаешь. Победа будет за «Баварией», а матч завершится результативно, так как ни один из последних 7 очных поединков между командами не заканчивался менее чем с четырьмя забитыми голами. Ставка — П1 + ТБ 3.5 за 2.33.

    Такая результативность приведет к тому, что команды забьют пару голов уже в первом тайме. Ставка на тотал 1-го тайма больше 1.5 принимается с котировкой 1.98.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Бавария» — «Боруссия» Д за 5.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Милуоки — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Рыбакина — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Годой Крус
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Денвер — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Касива Рейсол — Урава Редс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Банга — Хегельман Литауэн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Фортуна — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Дженоа — Реджина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Дандолк — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бернли — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бавария» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. Начнет ли Тухель с громкой победы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры