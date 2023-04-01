1 апреля в Мюнхене состоится центральный матч 26-го тура чемпионата Германии, в котором «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию». Начало игры в 19:30 мск. «Бавария» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Мюнхенцы сменили главного тренера, что стало огромной неожиданностью. Руководство клуба решило поставить у руля Томаса Тухеля, сняв тем самым с должности Юлиана Нагельсманна.

Тухель подобрал команду после домашнего поражения от «Байера» (1:2). Оно стоило «Баварии» первой строчки в таблицы. Теперь она вторая с 52 очками на счету. Тем не менее это было ее третье поражение, поэтому клуб по-прежнему имеет самый низкий показатель негативных результатов в лиге.

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Напомним, что перед этим «Бавария» выиграла у ПСЖ путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов, выдав более чем уверенный поединок в Мюнхене (2:0). В чемпионате команда ранее обыграла «Унион» (3:0), «Штутгарт» (2:1) и «Аугсбург» (5:3).

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Тухель не сможет задействовать Люку Эрнандеса и Мануэля Нойера. Под вопросом вызод в старте Леона Горецки, а также участие Эрика Шупо-Мотина и Джамаля Мусиалы.

«Боруссия» Дортмунд

Крупная победа над «Кельном» со счетом 6:1 в прошлом туре обеспечила команде первое место в таблице. Теперь она опережает «Баварию» на один пункт.

Этот результат — очень хорошая пилюля после вылета из Лиги чемпионов. Напомним, что «шмели» уступили дорогу «Челси». Подопечные Эдина Терзича проиграли ответный матч со счетом 0:2.

Ранее в чемпионате «Боруссия» выиграла у «Лейпцига» 2:1 и сыграла вничью с «Шальке» (2:2), что стало неожиданностью.

Терзич не сможет рассчитывать на Юссуфа Мукоко. Пока что неизвестно, сыграет ли Карим Адейеми.

Прогноз и ставки

«Бавария» оценивается букмекерами, как фаворит этого поединка. На ее победу они дают 1.49. Победа «Боруссии» выставлена с котировкой 5.80.

Возможно, что «Бавария» уволила Нагельсманна, поскольку захотела стабильности. Тухель имеет опыт управления топовыми командами и должен это обеспечить.

Немецкий специалист имеет отличный шанс начать свою карьеру в «Баварии» с громкой победы. Она поможет и ему, и команде выйти на первое место. Лучшего дебюта и не придумаешь. Победа будет за «Баварией», а матч завершится результативно, так как ни один из последних 7 очных поединков между командами не заканчивался менее чем с четырьмя забитыми голами. Ставка — П1 + ТБ 3.5 за 2.33.

Такая результативность приведет к тому, что команды забьют пару голов уже в первом тайме. Ставка на тотал 1-го тайма больше 1.5 принимается с котировкой 1.98.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Бавария» — «Боруссия» Д за 5.00.