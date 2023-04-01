«Осер» сыграет на своем поле с «Труа» в рамках 29-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 18:00 мск. «Осер» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осер»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание в элите. Текущее 17 место явно не устраивает, хоть отставание от спасительной 16 позиции минимальное.

Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Осера» в 28 матчах забили всего лишь 23 мяча.

Коэффициенты матча Осер — Труа 1X2Новым игрокам 1.853.554.30Фрибет$40

В своем предыдущем поединке «Осер» потерпел поражение. На выезде команда уступила «Страсбургу» (2:0).

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Причем «Осер» не забивает уже на протяжении двух матчей. А вот серия без побед продлилась до 3 встреч.

В этом поединке хозяевам нужно исключительно побеждать. «Осер» постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

«Труа»

Эта команда изо всех сил сражается за выживание. Правда, пока выходит не особо: 18 место с 21 очком.

Главной проблемой команды является откровенно слабая оборона. В 28 поединках пропущен 61 мяч.

Свой последний поединок команда провела не столь удачно. «Труа» дома не смог обыграть «Брест» (2:2).

Более того, «Труа» давненько не знает радости побед. Последняя виктория случилась еще 2 января.

«Труа» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гостям срочно нужно цепляться за очки, да и отставание от спасительного 16 места пока не критическое — 3 очка.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Осера» предлагают — 1.83.

На викторию «Труа» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.60.

Обе команды мотивированы выбраться из опасной зоны , а значит, будут активны в атаке.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.75.