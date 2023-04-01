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    «Осер» — «Труа». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига 1, 1 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Осер» — «Труа»
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    Ксавье Шавалерин
    «Осер» сыграет на своем поле с «Труа» в рамках 29-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 18:00 мск. «Осер» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Апреля 2023 года
    Осер
  • Осер
    •  Осер 18:00 Труа Труа
  • Труа
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    «Осер»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание в элите. Текущее 17 место явно не устраивает, хоть отставание от спасительной 16 позиции минимальное.

    Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Осера» в 28 матчах забили всего лишь 23 мяча.

    Коэффициенты матча Осер — Труа

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  • 1.853.554.30Фрибет$40
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    В своем предыдущем поединке «Осер» потерпел поражение. На выезде команда уступила «Страсбургу» (2:0).

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    Причем «Осер» не забивает уже на протяжении двух матчей. А вот серия без побед продлилась до 3 встреч.

    В этом поединке хозяевам нужно исключительно побеждать. «Осер» постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    «Труа»

    Эта команда изо всех сил сражается за выживание. Правда, пока выходит не особо: 18 место с 21 очком.

    Главной проблемой команды является откровенно слабая оборона. В 28 поединках пропущен 61 мяч.

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    • Свой последний поединок команда провела не столь удачно. «Труа» дома не смог обыграть «Брест» (2:2).

    Более того, «Труа» давненько не знает радости побед. Последняя виктория случилась еще 2 января.

    «Труа» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гостям срочно нужно цепляться за очки, да и отставание от спасительного 16 места пока не критическое — 3 очка.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Осера» предлагают — 1.83.

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    На викторию «Труа» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.60.

    Обе команды мотивированы выбраться из опасной зоны, а значит, будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.75.

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    «Осер» — «Труа»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. Да будет голевое изобилие!
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