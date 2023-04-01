«Осер»
Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание в элите. Текущее 17 место явно не устраивает, хоть отставание от спасительной 16 позиции минимальное.
Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Осера» в 28 матчах забили всего лишь 23 мяча.
Коэффициенты матча Осер — Труа
В своем предыдущем поединке «Осер» потерпел поражение. На выезде команда уступила «Страсбургу» (2:0).
Причем «Осер» не забивает уже на протяжении двух матчей. А вот серия без побед продлилась до 3 встреч.
В этом поединке хозяевам нужно исключительно побеждать. «Осер» постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.
«Труа»
Эта команда изо всех сил сражается за выживание. Правда, пока выходит не особо: 18 место с 21 очком.
Главной проблемой команды является откровенно слабая оборона. В 28 поединках пропущен 61 мяч.
Свой последний поединок команда провела не столь удачно. «Труа» дома не смог обыграть «Брест» (2:2).
Более того, «Труа» давненько не знает радости побед. Последняя виктория случилась еще 2 января.
«Труа» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гостям срочно нужно цепляться за очки, да и отставание от спасительного 16 места пока не критическое — 3 очка.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Осера» предлагают — 1.83.
На викторию «Труа» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.60.
Обе команды
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.75.