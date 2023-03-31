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    Неуверенное начало от «Банги»?

    «Банга» — «Хегельман Литауэн». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат Литвы, 31 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Банга» — «Хегельман Литауэн»
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    «Банга» сыграет на своем поле с «Хегельман Литауэн» в рамках 5-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 31 марта, начало — в 18:00 мск. «Банга» — «Хегельман Литауэн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Банга»

    Эта команда начала чемпионат не лучшим образом. Сейчас «Банга» пребывает на 7 месте в турнирной таблице.

    Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. Игроки «Банги» в 4 матчах забили всего лишь 3 мяча.

    В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. На выезде «Банга» уступила «Дайнаве Алитус» (2:1).

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    Матчи с «Хегельман Литауэн» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Банга» проиграл трижды при одной виктории.

    «Банга» является чисто домашней командой. Вот и в этой встрече команда явно будет стремиться взять три очка.

    «Хегельман Литауэн»

    «Хегельман Литауэн» стартовал в чемпионате на своем уровне. Нынешнее 5 место вполне можно назвать для команды справедливым.

    Правда, стабильности команде явно не хватает. Успешные поединки чередуются с откровенно провальными.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. «Хегельман Литауэн» в родных стенах уверенно переиграл «Джюгас Тельшяй» (2:0).

    До того команда уступила по всем статьям «Шяуляю» (3:1). Так что выездные поединки являются проблемой.

    «Хегельман Литауэн» наверняка будет стремиться добыть первые выездные баллы. Так что гости не намерены лишь отсиживаться в тылах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Хегельман Литауэн» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Банги» дают — 5.80, ничья оценена — в 4.14.

    «Хегельман Литауэн» ныне смотрится довольно выгодно, да и «Банга» испытывает заметные сложности в организации игры.

    Наш прогноз — Победа «Хегельман Литаэун» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.01.

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    «Банга» — «Хегельман Литауэн»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 31.03.2023. Прогнозы на футбол. Неуверенное начало от «Банги»?
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