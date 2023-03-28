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    Сдержит ли Грузия Норвегию?

    Грузия — Норвегия. Ставки (к. 2.07) и прогноз на отбор Евро-2024 28 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Грузия — Норвегия
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    Норвегия потерпела разгром в первом матче отбора
    Сборные Грузии и Норвегии сыграют в матче 2-го тура группы A 28 марта в 19:00 мск. Грузия — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа A 28 Марта 2023 года
    Грузия
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    •  Грузия 19:00 Норвегия Норвегия
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    Грузия

    Сборная Грузии никогда не участвовала в финальных частях чемпионата Европы и мира. Так, в прошлом отборе к Евро-2022 она стала четвертой в своей группе, опередив только Гибралтар, которого только и обыграла.

    В квалификации ЧМ-2022 кавказцы также стали четвертыми в своей группе, выиграв только два поединка из восьми, но в одном из них они обыграли на своем поле крепких шведов — 2:0.

    Коэффициенты матча Грузия — Норвегия

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    А вот в Лиге наций грузины выступили блестяще, заняв первое место в компании с Болгарией, Македонией и Гибралтаром, выиграв пять встреч из шести при одном мировом исходе.

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    В последних 13 матчах во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при 10 победах и двух ничьих, так что хозяева способны хотя бы не проиграть.

    Норвегия

    Сборная Норвегии неудачно стартовала в квалификации на континентальное первенство, потерпев разгром от Испании (0:3) на выезде.

    Норвежцы не попали на чемпионат мира, хотя в этом сезоне они, можно сказать, на прорыве. Неплохое выступление в квалификации и в Лиге наций B, где им немного не хватило для повышения.

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    • «Сверла» медленно, но уверенно повышают свой уровень игры и, соответственно, престижа. Но, конечно, с соперниками посильнее у них все еще серьезные проблемы.

    До разгрома от испанцев скандинавы не проигрывали в двух матчах, победив Ирландию (2:1) на выезде и сыграв вничью с Финляндией (1:1) дома, поэтому способны победить грузин.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Норвегию, коэффициент на победу которой равен 2,07. Успех Грузии оценивается в 3,70, ничья — в 3,40.

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    Гости, как фаворит матча, будут стараться реабилитироваться за неудачу в игре с Испанией.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Норвегия выиграет за 2,07.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,22, ведь в трех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

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    Грузия — Норвегия: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на футбол. Сдержит ли Грузия Норвегию?
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