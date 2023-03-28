Боливия сыграет на своем поле с Саудовской Аравией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 28 марта, начало — в 22:00 мск. Боливия — Саудовская Аравия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Боливия

Эта команда давно считается сугубо домашней. В родном Ла-Пасе союзником боливийцев является высокогорье.

Между тем, в южноамериканской зоне команда не блещет. На чемпионаты мира Боливия не выходит уже почти 30 лет.

Коэффициенты матча Саудовская Аравия — Боливия 1X2Новым игрокам 1.633.855.60Фрибет$40

Свой последний поединок команда провела неудачно. Боливийцы минимально уступили сборной Узбекистана.

Все прогнозы на футбол

Нет сомнений, и в этом поединке Боливия будет пытаться прервать свою серию без забитых мячей. Сейчас она составляет 5 матчей.

Боливия лишь дважды пересекалась с Саудовской Аравией. Оба свидания не выявили победителя.

Саудовская Аравия

Сборная этой страны давненько не радует успешными результатами. Саудовская Аравия не вышла из группы на последнем Мундиале.

Саудовская Аравия явно испытывает сложности в организации игры. Аравийцы даже в Азии перестают быть грозной силой.

В своем последнем поединке сауды уступили. В контрольной встрече с Венесуэлой аравийцы проиграли (2:1).

Три своих последних матча Саудовская Аравия проиграла. Последняя же виктория пришлась еще на январский матч с Йеменом (0:2).

Вероятно, гости будут действовать первым номером. Аравийцы, несмотря на все свои проблемы, смотрятся монолитнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Саудовской Аравии предлагают — 1.80.

На викторию Боливии дают — 4.48, ничья оценена — в 3.60.

Боливийцы мотивированы забить долгожданный гол, да и дать бой аравийцам команда способна .

Наш прогноз — Победа Боливии или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.