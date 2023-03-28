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    Боливия не даст себя в обиду

    Боливия — Саудовская Аравия. Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, товарищеский матч, 28 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Боливия — Саудовская Аравия
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    Карлос Лампе
    Боливия сыграет на своем поле с Саудовской Аравией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 28 марта, начало — в 22:00 мск. Боливия — Саудовская Аравия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 28 Марта 2023 года

    Боливия

    Эта команда давно считается сугубо домашней. В родном Ла-Пасе союзником боливийцев является высокогорье.

    Между тем, в южноамериканской зоне команда не блещет. На чемпионаты мира Боливия не выходит уже почти 30 лет.

    Коэффициенты матча Саудовская Аравия — Боливия

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    Свой последний поединок команда провела неудачно. Боливийцы минимально уступили сборной Узбекистана.

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    Нет сомнений, и в этом поединке Боливия будет пытаться прервать свою серию без забитых мячей. Сейчас она составляет 5 матчей.

    Боливия лишь дважды пересекалась с Саудовской Аравией. Оба свидания не выявили победителя.

    Саудовская Аравия

    Сборная этой страны давненько не радует успешными результатами. Саудовская Аравия не вышла из группы на последнем Мундиале.

    Саудовская Аравия явно испытывает сложности в организации игры. Аравийцы даже в Азии перестают быть грозной силой.

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    • В своем последнем поединке сауды уступили. В контрольной встрече с Венесуэлой аравийцы проиграли (2:1).

    Три своих последних матча Саудовская Аравия проиграла. Последняя же виктория пришлась еще на январский матч с Йеменом (0:2).

    Вероятно, гости будут действовать первым номером. Аравийцы, несмотря на все свои проблемы, смотрятся монолитнее соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Саудовской Аравии предлагают — 1.80.

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    На викторию Боливии дают — 4.48, ничья оценена — в 3.60.

    Боливийцы мотивированы забить долгожданный гол, да и дать бой аравийцам команда способна.

    Наш прогноз — Победа Боливии или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.

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    Боливия — Саудовская Аравия: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на футбол. Боливия не даст себя в обиду
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