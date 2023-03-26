26 марта в Веллингтоне сборная Новой Зеландии сыграет против национальной команды Китая в товарищеском поединке. Начало игры — в 06:00 по мск. Новая Зеландия — Китай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Новая Зеландия

Сборная Новой Зеландии — сильнейшая команда конфедерации Океании. Там она неоднократно выигрывала Кубок наций ОФК, а также дважды участвовала в чемпионатах мира.

В квалификации ЧМ-2022 «все в белом» были близки к поездке в Катар. Они легко выиграли свою зону, но в матче плей-офф за путевку на мундиаль уступили сборной Коста-Рики со счетом 0:1.

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После того маори провели три товарнияка. Еще в прошлом году они дважды подряд проиграли Австралии — 0:2 и 0:1, а несколько дней тому назад расписали мировую со своим предстоящим противником 0:0.

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Всего же с учетом всех турниров у Новой Зеландии сейчас 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой было четыре фиаско и два мировых исхода.

Китай

Национальная команда Китая только раз в своей истории пробивалась в финальную часть чемпионата мира (2002 год), и выступила там плохо, проиграв все три матча.

Кубок Азии Поднебесные в своей истории никогда не брали. Лучшим достижение команды было серебро в 1984 году. В последние же пять розыгрышей далее четвертьфинала они не проходили.

Квалификацию к ЧМ-2022 китайцы провели неудачно. Они добрались до последней стадии отбора, но заняли лишь пятое место в группе, безнадежно отстав от первых трех строк.

Стоит отметить, что у Китая только одна виктория (над Гонконгом 1:0) за последние 11 встреч во всех турнирах при пяти мировых исходах и фиаско.

В истории противостояний этих сборных насчитывается семь матчей. В пяти из них они расписали мировые и дважды сильнее оказалась Новая Зеландии.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Новой Зеландии предлагают — 1.80.

На викторию Китая дают — 4.50, ничья оценена — в 3.40.

Рискнем в этом поединке также поставить на мировой исход, ведь между собой эти сборные зачастую играют вничью, да и совсем недавно победителя не определили.