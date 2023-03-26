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    И снова будет мировая?

    Новая Зеландия — Китай. Прогноз, ставка (к. 3.40) на футбол, товарищеский матч, 26 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Новая Зеландия — Китай
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    Новая Зеландия
    26 марта в Веллингтоне сборная Новой Зеландии сыграет против национальной команды Китая в товарищеском поединке. Начало игры — в 06:00 по мск. Новая Зеландия — Китай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2023 года
    Новая Зеландия
  • Веллингтон
    •  Новая Зеландия 06:00 Китай Китай
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    Новая Зеландия

    Сборная Новой Зеландии — сильнейшая команда конфедерации Океании. Там она неоднократно выигрывала Кубок наций ОФК, а также дважды участвовала в чемпионатах мира.

    В квалификации ЧМ-2022 «все в белом» были близки к поездке в Катар. Они легко выиграли свою зону, но в матче плей-офф за путевку на мундиаль уступили сборной Коста-Рики со счетом 0:1.

    Коэффициенты матча Новая Зеландия — Китай

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    После того маори провели три товарнияка. Еще в прошлом году они дважды подряд проиграли Австралии — 0:2 и 0:1, а несколько дней тому назад расписали мировую со своим предстоящим противником 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    Всего же с учетом всех турниров у Новой Зеландии сейчас 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой было четыре фиаско и два мировых исхода.

    Китай

    Национальная команда Китая только раз в своей истории пробивалась в финальную часть чемпионата мира (2002 год), и выступила там плохо, проиграв все три матча.

    Кубок Азии Поднебесные в своей истории никогда не брали. Лучшим достижение команды было серебро в 1984 году. В последние же пять розыгрышей далее четвертьфинала они не проходили.

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    • Квалификацию к ЧМ-2022 китайцы провели неудачно. Они добрались до последней стадии отбора, но заняли лишь пятое место в группе, безнадежно отстав от первых трех строк.

    Стоит отметить, что у Китая только одна виктория (над Гонконгом 1:0) за последние 11 встреч во всех турнирах при пяти мировых исходах и фиаско.

    В истории противостояний этих сборных насчитывается семь матчей. В пяти из них они расписали мировые и дважды сильнее оказалась Новая Зеландии.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Новой Зеландии предлагают — 1.80.

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    На викторию Китая дают — 4.50, ничья оценена — в 3.40.

    Рискнем в этом поединке также поставить на мировой исход, ведь между собой эти сборные зачастую играют вничью, да и совсем недавно победителя не определили.

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    Новая Зеландия — Китай: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на футбол. И снова будет мировая?
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