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    «Голуэй Юнайтед» продолжит побеждать

    «Голуэй Юнайтед» — «Лонгфорд Таун». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Ирландии, 24 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Голуэй Юнайтед» — «Лонгфорд Таун»
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    «Голуэй Юнайтед»
    В пятницу, 24 марта, в рамках 6-го тура первой ирландский лиги «Голуэй Юнайтед» на своем поле примет «Лонгфорд Таун». Начало — в 22:45 по мск. «Голуэй Юнайтед» — «Лонгфорд Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Ирландия. Первая лига 24 Марта 2023 года
    Голуэй Юнайтед
  • Ирландия. Первая лига
    •  Голуэй Юнайтед 22:45 Лонгфорд Таун Лонгфорд Таун
  • Ирландия. Первая лига
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    «Голуэй Юнайтед»

    «Голуэй Юнайтед» в прошлом сезоне финишировал на третьей позиции, значительно отстав от победителя. И на первой стадии плей-офф он прошел как раз предстоящего противника.

    Однако уже на полуфинальной стадии за вторую путевку в элиту он проиграл «Уотерфорду» со счетом 0:3 и остался еще на один сезон в первом дивизионе.

    Новый же чемпионат «бордово-голубые» начали превосходно, выиграв все пять встреч на старте с общим счетом 15:2 и находятся на первой строке в турнирной таблице.

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    В минувшем туре «Голуэй Юнайтед» обыграл в гостях 2:0 середняка «Коб Рамблерс». Дома в этом сезоне он выиграл обе игры с общим счетом 10:1.

    «Лонгфорд Таун»

    «Лонгфорд Таун» в прошлом сезоне финишировал на строку ниже предстоящего противника и, как упоминалось выше, проиграл же ему на первой стадии плей-офф.

    В текущем же первенстве первой ирландской лиги «красно-черные» с тремя очками идут восьмыми среди десяти участников. У них три ничьи и два фиаско.

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  • 19/03/2023

    • В прошлом игровом дне коллектив на своем поле уступил со счетом 0:1 «Финн Харпс», а перед этим расписал три мировых исхода подряд. Стоит отметить, что забила команда всего два мяча при пяти пропущенных.

    Еще с учетом прошлого сезона у «Лонгфорд Таун» 4-матчевая безвыигрышная гостевая серия, в которой было одно поражение и три ничьи.

    «Голуэй Юнайтед» на своем поле выиграл у «Лонгфорд Таун» в трех из четырех последних встреч при одном мировом результате.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Голуэй Юнайтед» предлагают — 1.37.

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    На викторию «Лонгфорд Таун» дают — 7.90, ничья оценена — в 4.64.

    Вряд ли «Лонгфорд Таун» сможет навязать борьбу лидеру чемпионата, набравшему превосходный ход. Ставим в этой игре с форой -1,5 на хозяев.

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    «Голуэй Юнайтед» — «Лонгфорд Таун»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на футбол. «Голуэй Юнайтед» продолжит побеждать
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