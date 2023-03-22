Сьерра-Леоне сыграет на своем поле с Сан-Томе и Принсипи в рамках квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 22 марта, начало — в 21:00 мск. Сьерра-Леоне — Сан-Томе и Принсипи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сьерра-Леоне

Эта команда побеждает по большим праздникам. Последняя виктория случилась еще более полугода назад.

Пять своих последних поединков команда проиграла. Правда, неудачи в матчах с Мали и Южной Африкой можно объяснить банальной разницей в классе.

В своем последнем матче команда проиграла. Сьерра-Леоне уступила сборной ДР Конго со счетом 3:0.

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До того сьерралеонцы еще и потерпели поражение от Южной Африки. Оно также вышло крупным (4:0).

Сьерра-Леоне наверняка постарается добыть долгожданную викторию. И уж точно команда будет активно атаковать.

Сан-Томе и Принсипи

Эта команда имеет огромные проблемы в организации игры и результатах. Да и победами складывается не ахти.

Например, свой последний поединок сборная Сан-Томе и Принсипи позорно проиграла. В матче с нигерийцами в ее ворота влетело 10 сухих мячей.

Главным бичом команды является слабенькая оборона. Сан-Томе и Принсипи пропускает почти в каждом матче.

В двух своих последних матчах эта сборная пропустила 15 (!) мячей. При этом забит был лишь один.

Сан-Томе и Принсипи постарается дать бой более сильному оппоненту. Правда, для этого нужно устранить свои проблемы в обороне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сьерра-Леоне предлагают — 1.45.

На викторию Сан-Томе и Принсипи дают — 6.00, ничья оценена — в 3.75.

Сборная Сьерра-Леоне мотивирована добыть долгожданную викторию , стало быть, будет активно атаковать с первых минут матча.

Наш прогноз — Победа Сьерра-Леоне в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.