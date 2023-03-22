Сьерра-Леоне
Эта команда побеждает по большим праздникам. Последняя виктория случилась еще более полугода назад.
Пять своих последних поединков команда проиграла. Правда, неудачи в матчах с Мали и Южной Африкой можно объяснить банальной разницей в классе.
В своем последнем матче команда проиграла. Сьерра-Леоне уступила сборной ДР Конго со счетом 3:0.
До того сьерралеонцы еще и потерпели поражение от Южной Африки. Оно также вышло крупным (4:0).
Сьерра-Леоне наверняка постарается добыть долгожданную викторию. И уж точно команда будет активно атаковать.
Сан-Томе и Принсипи
Эта команда имеет огромные проблемы в организации игры и результатах. Да и победами складывается не ахти.
Например, свой последний поединок сборная Сан-Томе и Принсипи позорно проиграла. В матче с нигерийцами в ее ворота влетело 10 сухих мячей.
Главным бичом команды является слабенькая оборона. Сан-Томе и Принсипи пропускает почти в каждом матче.
В двух своих последних матчах эта сборная пропустила 15 (!) мячей. При этом забит был лишь один.
Сан-Томе и Принсипи постарается дать бой более сильному оппоненту. Правда, для этого нужно устранить свои проблемы в обороне.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сьерра-Леоне предлагают — 1.45.
На викторию Сан-Томе и Принсипи дают — 6.00, ничья оценена — в 3.75.
Сборная Сьерра-Леоне
Наш прогноз — Победа Сьерра-Леоне в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.