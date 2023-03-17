ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ливерпуль»Не дотерпели. «Ливерпуль» не сумел вылететь из Лиги чемпионов с достоинством «Зенит» — «Динамо»Победили «Зенит» и арбитра. У «Динамо» отобрали в Петербурге железный пенальти Килиан МбаппеХроника крушения ПСЖ. Почему фиаско парижан в Лиге чемпионов было неизбежным
    Все новости спорта

    «Палермо» переиграет «Модену»

    «Палермо» — «Модена». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Серия В, 17 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Палермо
    Прогноз и ставки на «Палермо» — «Модена»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эудженио Корини
    «Палермо» сыграет на своем поле с «Моденой» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 марта, начало — в 22:30 мск. «Палермо» — «Модена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия B 17 Марта 2023 года
    Палермо
  • Италия. Серия B
    •  Палермо 22:30 Модена Модена
  • Италия. Серия B
    •

    «Палермо»

    Эта команда проводит откровенно посредственный сезон. Нынешнее 9 место в таблице никак нельзя назвать успехом для клуба.

    Главной проблемой команды является реализация. При относительно неплохом подборе атакующих исполнителей «Палермо» забил только 33 мяча в 29 матчах.

    В своем предыдущем поединке «Палермо» добыл 1 балл. На выезде команда Эудженио Корини расписала боевую мировую с «Читтаделлой» (3:3).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Моденой» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Палермо» выиграл только раз.

    В матче первого круга «Палермо» победил со счетом 0:2. До того команда не обыгрывала «Модену» больше 20 (!) лет.

    «Модена»

    «Модена» также борется за попадание в плей-офф. Команда находится на 10 месте в турнирной таблице Серии В.

    Причем отставание от искомой 8 позиции составляет 3 очка. Так что нужно срочно разживаться турнирными баллами.

  • Поворот на Восток? Сборную России пригласили на турнир в Азии
  • Все, что нужно знать о турнире, в котором летом может сыграть сборная России по футболу
  • 13/03/2023

    • Свой последний поединок команда вновь провела удачно. «Модена» в родных стенах сумела одолеть «Пизу» (1:0).

    Главным бичом генуэзцев является оборона. В 29 матчах «Модена» пропустила 39 мячей в свои ворота.

    «Модена» явно не собирается отсиживаться в тылах. Гости наверняка постараются добыть хотя бы один зачетный балл.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Палермо» предлагают — 2.20.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Модены» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.30.

    Хозяева активно сражаются за попадание в плей-офф, и явно будут активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Палермо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Нымме Калью
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Докса — Кармиотисса
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Фенербахче — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фрайбург — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бетис — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  4.45
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 20:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Юргорден — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Слован — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сивасспор — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференварош — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Палермо» — «Модена»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 17.03.2023. Прогнозы на футбол. «Палермо» переиграет «Модену»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры