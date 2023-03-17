«Палермо»
Эта команда проводит откровенно посредственный сезон. Нынешнее 9 место в таблице никак нельзя назвать успехом для клуба.
Главной проблемой команды является реализация. При относительно неплохом подборе атакующих исполнителей «Палермо» забил только 33 мяча в 29 матчах.
В своем предыдущем поединке «Палермо» добыл 1 балл. На выезде команда Эудженио Корини расписала боевую мировую с «Читтаделлой» (3:3).
Матчи с «Моденой» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Палермо» выиграл только раз.
В матче первого круга «Палермо» победил со счетом 0:2. До того команда не обыгрывала «Модену» больше 20 (!) лет.
«Модена»
«Модена» также борется за попадание в плей-офф. Команда находится на 10 месте в турнирной таблице Серии В.
Причем отставание от искомой 8 позиции составляет 3 очка. Так что нужно срочно разживаться турнирными баллами.
Свой последний поединок команда вновь провела удачно. «Модена» в родных стенах сумела одолеть «Пизу» (1:0).
Главным бичом генуэзцев является оборона. В 29 матчах «Модена» пропустила 39 мячей в свои ворота.
«Модена» явно не собирается отсиживаться в тылах. Гости наверняка постараются добыть хотя бы один зачетный балл.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Палермо» предлагают — 2.20.
На викторию «Модены» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.30.
Хозяева
Наш прогноз — Победа «Палермо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.