«Палермо» сыграет на своем поле с «Моденой» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 марта, начало — в 22:30 мск. «Палермо» — «Модена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Палермо»

Эта команда проводит откровенно посредственный сезон. Нынешнее 9 место в таблице никак нельзя назвать успехом для клуба.

Главной проблемой команды является реализация. При относительно неплохом подборе атакующих исполнителей «Палермо» забил только 33 мяча в 29 матчах.

В своем предыдущем поединке «Палермо» добыл 1 балл. На выезде команда Эудженио Корини расписала боевую мировую с «Читтаделлой» (3:3).

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Матчи с «Моденой» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Палермо» выиграл только раз.

В матче первого круга «Палермо» победил со счетом 0:2. До того команда не обыгрывала «Модену» больше 20 (!) лет.

«Модена»

«Модена» также борется за попадание в плей-офф. Команда находится на 10 месте в турнирной таблице Серии В.

Причем отставание от искомой 8 позиции составляет 3 очка. Так что нужно срочно разживаться турнирными баллами.

Свой последний поединок команда вновь провела удачно. «Модена» в родных стенах сумела одолеть «Пизу» (1:0).

Главным бичом генуэзцев является оборона. В 29 матчах «Модена» пропустила 39 мячей в свои ворота.

«Модена» явно не собирается отсиживаться в тылах. Гости наверняка постараются добыть хотя бы один зачетный балл.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Палермо» предлагают — 2.20.

На викторию «Модены» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.30.

Хозяева активно сражаются за попадание в плей-офф , и явно будут активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Палермо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.