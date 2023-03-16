«Пярну Вапрус» сыграет на своем поле с «Нымме Калью» в рамках 3-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 16 марта, начало — в 19:00 мск. «Пярну Вапрус» — «Нымме Калью»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пярну Вапрус»

Эта команда начала сезон весьма прилично. Все-таки выездная ничья с «Левадией» (0:0) явно сойдет за приятную сенсацию.

Да и вообще, пора бы клубу из Пярну перестать бороться сугубо за выживание. Ресурсы для занятия более высоких позиций у команды есть.

Матчи с «Нымме Калью» для команды традиционно проходят сложно. 6 последних очных битв были проиграны.

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А вот в новом сезоне «Пярну Вапрус» выглядит уже более привлекательно. Так что в этом матче хозяева точно будут биться за очки.

Интересно, что «Пярну Вапрус» не забивал в ворота «Нымме Калью» в последних 4 очных встречах. Пора поправлять статистику?!

«Нымме Калью»

Эта команда весьма амбициозна, но давненько не добивалась чего-то серьезного. «Нымме Калью» пока находится в тени двух грандов эстонского футбола.

Теперь же «Нымме Калью» намерен побороться за медали. Состав у команды вполне боевой, да и пора бы улучшать показатели.

В минувшем туре чемпионата «Нымме Калью» добыл лишь один балл. На выезде команда расписала сухую мировую с «Калевом».

Разумеется, в Пярну команда едет за тремя очками. Тем более, соперник для команды вполне удобоваримый.

«Нымме Калью» мотивирован добыть первую викторию в чемпионате. Так что ждем от гостей стартовой активности.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Нымме Калью» предлагают — 1.35.

На викторию «Пярну Вапрус» дают — 7.40, ничья оценена — в 4.90.

Гости мотивированы побороться за самые высокие места, стало быть, будут активно атаковать с первых минут матча .

Наш прогноз — Фора «Нымме Калью» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.44.