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    «Нарва Транс» начинает и выигрывает

    «Пярну Вапрус» — «Нарва Транс». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, чемпионат Эстонии, 8 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Пярну Вапрус» — «Нарва Транс»
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    «Нарва Транс»
    «Пярну Вапрус» сыграет на своем поле с «Нарвой Транс» в рамках 2-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 8 марта, начало — в 19:00 мск. «Пярну Вапрус» — «Нарва Транс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 08 Марта 2023 года
    Вапрус
  • Пярну
    •  Вапрус 19:00 Нарва Транс Нарва Транс
  • Нарва
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    «Пярну Вапрус»

    Эта команда не хватает звезд с неба. В контрольных матчах зимой она выглядела не самым выгодным образом.

    «Пярну Вапрус» прошлый чемпионат завершил на последнем месте. Однако команда… избежала вылета из элиты.

    В своем предыдущем поединке «Пярну Вапрус» сотворил сенсацию. На выезде команда не дала себя обыграть «Левадии» (0:0).

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    Поединки с «Нарвой Транс» команда исторически проводит неудачно. Из 5 последних очных встреч проиграно 4 при одной виктории.

    Вот и в этой встрече команда явно будет стремиться добыть очки. «Пярну Вапрус» постарается воспользоваться фактором своего поля.

    «Нарва Транс»

    Эта команда прошлый чемпионат завершила на 7 месте. Вот только и в новый сезон «Нарва Транс» вступает в несколько обновленном кадровом виде.

    В стартовом туре «Нарва Транс» потерпела поражение. На выезде команда уступила «Пайде» (2:1).

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    • Вот только с реализацией у команды имеются определенные трудности. В контрольных поединках «Нарве Транс» явно не хватало стабильности.

    Да и вообще, команда имеет сложности в плане организации игры. Тренерскому штабу нужно время, дабы навести порядок в игровых схемах.

    В этом поединке гости наверняка постарается добыть первую победу в чемпионате. «Нарва Транс» имеет неплохой подбор игроков.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Нарвы Транс» предлагают — 1.64.

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    На викторию «Пярну Вапрус» дают — 4.08, ничья оценена — в 4.00.

    «Нарва Транс» исторически успешно противостоит «Пярну Вапрус», к тому же мотивирована добыть первую победу в чемпионате.

    Наш прогноз — Победа «Нарвы Транс» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.85.

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    «Пярну Вапрус» — «Нарва Транс»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 08.03.2023. Прогнозы на футбол. «Нарва Транс» начинает и выигрывает
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