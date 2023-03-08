«Пярну Вапрус» сыграет на своем поле с «Нарвой Транс» в рамках 2-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 8 марта, начало — в 19:00 мск. «Пярну Вапрус» — «Нарва Транс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пярну Вапрус»

Эта команда не хватает звезд с неба. В контрольных матчах зимой она выглядела не самым выгодным образом.

«Пярну Вапрус» прошлый чемпионат завершил на последнем месте. Однако команда… избежала вылета из элиты.

В своем предыдущем поединке «Пярну Вапрус» сотворил сенсацию. На выезде команда не дала себя обыграть «Левадии» (0:0).

Все прогнозы на футбол

Поединки с «Нарвой Транс» команда исторически проводит неудачно. Из 5 последних очных встреч проиграно 4 при одной виктории.

Вот и в этой встрече команда явно будет стремиться добыть очки. «Пярну Вапрус» постарается воспользоваться фактором своего поля.

«Нарва Транс»

Эта команда прошлый чемпионат завершила на 7 месте. Вот только и в новый сезон «Нарва Транс» вступает в несколько обновленном кадровом виде.

В стартовом туре «Нарва Транс» потерпела поражение. На выезде команда уступила «Пайде» (2:1).

Вот только с реализацией у команды имеются определенные трудности. В контрольных поединках «Нарве Транс» явно не хватало стабильности.

Да и вообще, команда имеет сложности в плане организации игры. Тренерскому штабу нужно время, дабы навести порядок в игровых схемах.

В этом поединке гости наверняка постарается добыть первую победу в чемпионате. «Нарва Транс» имеет неплохой подбор игроков.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Нарвы Транс» предлагают — 1.64.

На викторию «Пярну Вапрус» дают — 4.08, ничья оценена — в 4.00.

«Нарва Транс» исторически успешно противостоит «Пярну Вапрус» , к тому же мотивирована добыть первую победу в чемпионате.

Наш прогноз — Победа «Нарвы Транс» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.85.