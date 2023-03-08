«Пярну Вапрус»
Эта команда не хватает звезд с неба. В контрольных матчах зимой она выглядела не самым выгодным образом.
«Пярну Вапрус» прошлый чемпионат завершил на последнем месте. Однако команда… избежала вылета из элиты.
В своем предыдущем поединке «Пярну Вапрус» сотворил сенсацию. На выезде команда не дала себя обыграть «Левадии» (0:0).
Поединки с «Нарвой Транс» команда исторически проводит неудачно. Из 5 последних очных встреч проиграно 4 при одной виктории.
Вот и в этой встрече команда явно будет стремиться добыть очки. «Пярну Вапрус» постарается воспользоваться фактором своего поля.
«Нарва Транс»
Эта команда прошлый чемпионат завершила на 7 месте. Вот только и в новый сезон «Нарва Транс» вступает в несколько обновленном кадровом виде.
В стартовом туре «Нарва Транс» потерпела поражение. На выезде команда уступила «Пайде» (2:1).
Вот только с реализацией у команды имеются определенные трудности. В контрольных поединках «Нарве Транс» явно не хватало стабильности.
Да и вообще, команда имеет сложности в плане организации игры. Тренерскому штабу нужно время, дабы навести порядок в игровых схемах.
В этом поединке гости наверняка постарается добыть первую победу в чемпионате. «Нарва Транс» имеет неплохой подбор игроков.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Нарвы Транс» предлагают — 1.64.
На викторию «Пярну Вапрус» дают — 4.08, ничья оценена — в 4.00.
Наш прогноз — Победа «Нарвы Транс» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.85.