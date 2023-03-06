6 марта в Турине на стадионе «Олимпико» «Торино» примет «Болонью» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Начало игры в 22:45 мск. «Торино» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

У «Торино» снегопад кадровых потерь, причем все они чувствительные. В частности речь идет о Самуэле Риччи, Валентино Лазаро и Николо Влашиче. Все трое — игроки основы.

Ухудшение результатов команды наверняка связаны и с этим фактором. «Быки» выиграли одну из 4 встреч в турнире, одолев «Удинезе» (1:0). После этого хозяева два раза проиграли и сыграли вничью с аутсайдером «Кремонезе» (2:2).

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При этом поражения у «Торино» были в играх с топами. Сначала «бордовые» уступили «Милану» (0:1), а затем проиграли «Ювентусу» (2:4).

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В турнирной таблице «Торино» идет на 11-м месте, имея в активе 31 очко.

«Болонья»

У гостей тоже есть проблемы с кадрами, но это не точно. Под вопросом участие Марко Арнаутовича и Джошуа Зиркзее.

По результата у «красно-синих» ок. Они выиграли 4 из 5 матчей лиги и это один из лучших результатов турнира даже среди топов. Статистику портит только поражение от «Монцы» со счетом 0:1.

Помимо этого «Болонья» выиграла у «Фиорентины» и «Сампдории» с одинаковым результатом 2:1. Но самое главное — это победа над «Интером» (1:0), которая стала большой неожиданностью.

В таблице у «Болоньи» 35 набранных очков. С ними они занимают 8-ю строчку.

Прогноз и ставка

Результаты гостей нравятся больше, но на их победу дают немного больше — 2.41 и 3.50 соответственно.

У «Торино» кадровые проблемы. Коллектив в последнее время играет очень нестабильно, а «Болонья» набрала отличную форму, учитывая, что она является середняком Серии А.

Рекомендуемая ставка — победа «Болоньи» с коэффициентом 3.50.

«Болонья» при этом не безгрешна в обороне и прошлая встреча закончилась со счетом 2:1 в ее пользу. Будет обмен голами. Ставим на «обе забьют» (да) за 1.99.