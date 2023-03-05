«Байер» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 17:30 мск. «Байер» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

Команда является середняком в немецкой Бундеслиге. Клуб балансирует между верхней и нижней части турнирной таблицы, занимая 11-е место с 28 очками в активе.

«Байер» вряд ли будет претендовать на еврокубки в нынешнем сезоне. Клуб находится слишком далеко от 6-го места, отставая на 10 очков.

На прошлой неделе «Аптекари» прошли «Монако» в 1/16 финала Лиги Европы, победив в серии пенальти после того, как игровое время завершилось в их пользу — 3:2.

Все прогнозы на Бундеслигу

Это единственная победа в последних четырех матчах во всех турнирах, тогда как в Бундеслиге клуб не выиграл в двух последних играх, так что находится не в лучшей форме.

«Герта»

«Герта» в нынешнем сезоне борется лишь за выживание. Нынешнее 14-е место в этом плане выглядит показательным.

Да и вообще, коллектив многовато пропускает в свои ворота. В 22 матчах Бундеслиги в сетке ворот «Старой Дамы» побывало уже 40 мячей.

Правда, свой предыдущий поединок команда провела успешно. Берлинцы на своем поле обыграли «Аугсбург» (2:0) и выбрались из зоны вылета.

В двух из трех последних матчах клуб выиграл при одном поражении, а значит способен отобрать очки у хозяев поля.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 1,53. Успех «Герты» оценивается в 6,20, ничья — в 4,50.

В семи из 10 последних выездных матчей гостей забивали обе команды.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,79.

Еще один вариант ставки — «Байер» выиграет 1-й тайм за 2,08, ведь хозяева на правах фаворита матча способны вести в счете к перерыву.