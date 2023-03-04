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    «Верес» — «Черноморец». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, УПЛ, 4 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Верес» — «Черноморец»
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    Роман Григорчук
    «Верес» сыграет на своем поле с «Черноморцем» в рамках 16-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 4 марта, начало — в 15:00 мск. «Верес» — «Черноморец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 04 Марта 2023 года
    Верес
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    •  Верес 15:00 Черноморец Од Черноморец Од
  • Украина. Премьер-лига
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    «Верес»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь стабильно. «Верес» на текущий момент находится на 10 месте.

    Вот только проигрывает команда Юрия Вирта частенько. В 15 матчах ровенчане потерпели 8 поражений.

    В своем предыдущем поединке «Верес» проиграл. В контрольной встрече подопечные Вирта уступили «Валмиере» (2:3).

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    «Верес» традиционно успешно противостоит одесситам. Оба официальных поединка команда выиграла.

    Зимой состав команды претерпел некоторые изменения. Между тем, в родных стенах «Верес» явно настроен взять три очка.

    «Черноморец»

    Одесситы сражаются за выживание в элите украинского футбола. Правда, на данный момент «моряки» осели на предпоследнем 15 месте в таблице.

    Отставание от полностью спасительного 12 места составляет 3 очка. Так что одесситы вполне способны быстро выбраться из подвала турнирной таблицы.

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    • Правда, с реализацией у команды Романа Григорчука не складывается. В 15 матчах игроки «Черноморца» забили всего 10 мячей.

    Да и побеждают «моряки» по большим праздникам. В 15 матчах одесситы выиграли всего лишь дважды.

    «Черноморец» явно будет пытаться разжиться очками. Опытные исполнители могут сделать игру, да и тренерский фактор является не последним.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вереса» предлагают — 2.19.

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    На викторию «Черноморца» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.34.

    «Черноморец» сражается за выживание, а наличие в составе ряда опытных исполнителей может помочь добыть положительный результат.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.74.

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    «Верес» — «Черноморец»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. Голевое изобилие заказывали?!
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