«Верес»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь стабильно. «Верес» на текущий момент находится на 10 месте.
Вот только проигрывает команда Юрия Вирта частенько. В 15 матчах ровенчане потерпели 8 поражений.
В своем предыдущем поединке «Верес» проиграл. В контрольной встрече подопечные Вирта уступили «Валмиере» (2:3).
«Верес» традиционно успешно противостоит одесситам. Оба официальных поединка команда выиграла.
Зимой состав команды претерпел некоторые изменения. Между тем, в родных стенах «Верес» явно настроен взять три очка.
«Черноморец»
Одесситы сражаются за выживание в элите украинского футбола. Правда, на данный момент «моряки» осели на предпоследнем 15 месте в таблице.
Отставание от полностью спасительного 12 места составляет 3 очка. Так что одесситы вполне способны быстро выбраться из подвала турнирной таблицы.
Правда, с реализацией у команды Романа Григорчука не складывается. В 15 матчах игроки «Черноморца» забили всего 10 мячей.
Да и побеждают «моряки» по большим праздникам. В 15 матчах одесситы выиграли всего лишь дважды.
«Черноморец» явно будет пытаться разжиться очками. Опытные исполнители могут сделать игру, да и тренерский фактор является не последним.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вереса» предлагают — 2.19.
На викторию «Черноморца» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.34.
«Черноморец» сражается за выживание, а
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.74.