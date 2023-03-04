«Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Ингульцом» в рамках 16-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 4 марта, начало — в 15:00 мск. «Динамо» Киев — «Ингулец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Киев

Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь стабильно. «Динамо» Киев на текущий момент находится на 3 месте.

Учитывая крайне неудачный старт, киевляне несколько поправили свое турнирное положение. Да и побороться за чемпионство динамовцы явно планируют.

В своем предыдущем поединке «Динамо» Киев сыграло вничью. В контрольной встрече подопечные Мирчи Луческу не смогли одолеть «Валмиеру» (1:1).

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Зимой киевляне потеряли одного из своих лидеров Виктора Цыганкова. Ушел и центрбек Илья Забарный, так что Луческу придется изрядно поломать голову, кем заменить лидеров.

Зато на месте полезный Виталий Буяльский. А вот от молодого форварда Владислава Ваната ждут более стремительного прогресса.

«Ингулец»

Петровцы сражаются за выживание в УПЛ. Правда, на данный момент команда осела на 14 месте в турнирной таблице.

Отставание от полностью спасительного 12 места составляет 1 балл. Так что основная борьба за выживание еще впереди.

Сергею Ковальцу предстоит стартовать матчем с крайне сложным соперником. В первом круге «Ингулец» в формально домашнем, а фактически выездном поединке уступил киевлянам (1:2).

Да и побеждают петровцы по большим праздникам. В 15 матчах команда смогла разжиться лишь тремя викториями.

«Ингулец» явно будет пытаться зацепиться за очки. Петровцы постараются воспользоваться проблемами динамовцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.39.

На викторию «Ингульца» дают — 7.60, ничья оценена — в 5.10.

Динамовцы еще не потеряли шансы на чемпионский титул, и наверняка будут активно атаковать с первой и до последней минуты матча .

Наш прогноз — Фора «Динамо» Киев -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.28.