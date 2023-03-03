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    Третья подряд ничья «Дроэды»?

    «Дроэда» — «Слайго Роверс». Прогноз, ставка (к. 3.30) на футбол, чемпионат Ирландии, 3 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Дроэда» — «Слайго Роверс»
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    «Дроэда»
    В пятницу, 3 марта, в третьем туре чемпионат Ирландии по футболу-2023 «Дроэда» на своем поле сыграет против «Слайго Роверс». Начало — в 22:45 по мск. «Дроэда» — «Слайго Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Ирландия. Высшая лига 03 Марта 2023 года
    Дрогхеда
  • Ирландия. Высшая лига
    •  Дрогхеда 22:45 Слайго Роверс Слайго Роверс
  • Ирландия. Высшая лига
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    «Дроэда»

    «Дроэда» в прошлом сезоне выступила крайне скромно, финишировав на третьем месте с конца в турнирной таблице, но значительно опередив зону вылета — на 18 баллов.

    «Турки» — типичная домашняя команда. В минувшем сезоне 27 из 38 общих пунктов они заработали на своем поле. А на финише прошедшего чемпионата они уступили всего раз за шесть игр.

    При подготовке к новому первенству «бордово-голубые» провели только два товарищеских матча, играя каждый раз с ирландскими клубами. В этих встречах они раз уступили и раз сыграли вничью, но не забили ни одного гола.

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    Обе игры нового первенства «Дроэда» свела вничью. В первом туре она поделила очки на выезде с «Шелбурном» 0:0, после чего расписала дома мировую с чемпионом «Шэмрок Роверс» 1:1.

    «Слайго Роверс»

    «Слайго Роверс» в минувшем розыгрыше чемпионата Ирландии финишировал на пятой строке. Причем отставание даже от четвертой позиции было существенным.

    «Красно-белые» за 36 проведенных игр прошедшего чемпионат смогли отпраздновать 13 викторий, столько же встреч они еще проиграли и десять матчей свели вничью.

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  • 28/02/2023

    • В межсезонье команда провела семь товарищеских игр, играя в основном только против ирландских клубов. И в данных спаррингах она добыла три виктории, а также по два раза уступала и играла вничью.

    Новое первенство «Слайго Роверс» начал с домашней мировой против чемпиона «Шэмрок Роверс» 1:1, а во втором туре коллектив на выезде по-волевому одолел «ЮКД Дублин» — 3:2.

    В прошлом сезоне «Слайго Роверс» выиграл у «Дроэды» три из четырех проведенных встреч и раз коллективы расписали ничью на поле «турок».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостей. На победу «Слайго Роверс» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Дроэды» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.30.

    Прогнозируем, что и на этот раз «Дроэда» на своем поле наберет очки, но вряд ли сможет выиграть. В общем, ставим на ничью.

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    «Дроэда» — «Слайго Роверс»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 03.03.2023. Прогнозы на футбол. Третья подряд ничья «Дроэды»?
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