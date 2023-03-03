В пятницу, 3 марта, в третьем туре чемпионат Ирландии по футболу-2023 «Дроэда» на своем поле сыграет против «Слайго Роверс». Начало — в 22:45 по мск. «Дроэда» — «Слайго Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дроэда»

«Дроэда» в прошлом сезоне выступила крайне скромно, финишировав на третьем месте с конца в турнирной таблице, но значительно опередив зону вылета — на 18 баллов.

«Турки» — типичная домашняя команда. В минувшем сезоне 27 из 38 общих пунктов они заработали на своем поле. А на финише прошедшего чемпионата они уступили всего раз за шесть игр.

При подготовке к новому первенству «бордово-голубые» провели только два товарищеских матча, играя каждый раз с ирландскими клубами. В этих встречах они раз уступили и раз сыграли вничью, но не забили ни одного гола.

Все прогнозы на футбол

Обе игры нового первенства «Дроэда» свела вничью. В первом туре она поделила очки на выезде с «Шелбурном» 0:0, после чего расписала дома мировую с чемпионом «Шэмрок Роверс» 1:1.

«Слайго Роверс»

«Слайго Роверс» в минувшем розыгрыше чемпионата Ирландии финишировал на пятой строке. Причем отставание даже от четвертой позиции было существенным.

«Красно-белые» за 36 проведенных игр прошедшего чемпионат смогли отпраздновать 13 викторий, столько же встреч они еще проиграли и десять матчей свели вничью.

В межсезонье команда провела семь товарищеских игр, играя в основном только против ирландских клубов. И в данных спаррингах она добыла три виктории, а также по два раза уступала и играла вничью.

Новое первенство «Слайго Роверс» начал с домашней мировой против чемпиона «Шэмрок Роверс» 1:1, а во втором туре коллектив на выезде по-волевому одолел «ЮКД Дублин» — 3:2.

В прошлом сезоне «Слайго Роверс» выиграл у «Дроэды» три из четырех проведенных встреч и раз коллективы расписали ничью на поле «турок».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостей. На победу «Слайго Роверс» предлагают — 2.10.

На викторию «Дроэды» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.30.

Прогнозируем, что и на этот раз «Дроэда» на своем поле наберет очки, но вряд ли сможет выиграть. В общем, ставим на ничью.