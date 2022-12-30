ПСВ сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 20:15 мск. ПСВ — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

Уход в «Ливерпуль» лидера команды Коди Гакпо может стать фатальным. ПСВ теперь будет крайне сложно биться за чемпионский титул в Эредивизии.

При этом ПСВ мощно выглядит в атаке. В 14 матчах эйндховенцы настреляли 42 мяча в ворота соперников.

В предыдущем официальном поединке ПСВ проиграл. Дома команда минимально уступила «АЗ Алкмару».

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ПСВ после того провел еще 2 контрольных матча. Причем победить голландцам удалось в обоих.

В этом матче ПСВ постарается начать привыкать играть без Гакпо. Вот только быстрой перестройки в игре команды ждать не приходится…

«Милан»

«Милан» нынешний сезон проводит весьма неплохо. На данный момент «россонери» занимают 2 место в Серии А.

Правда, отставание от лидера «Наполи» слишком значительное — 8 очков. Да и атака миланцев не блещет: лишь 29 голов в 15 матчах.

В обороне «Милан» действует куда более успешно. Пропущено лишь 15 мячей в свои ворота.

В предыдущем своем поединке «Милан» добыл 3 очка. Дома со счетом 2:1 была обыграна «Фиорентина».

В этой встрече «Милан» наверняка будет действовать первым номером. Пора бы команде Стефано Пьоли поднатореть в плане реализации.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Милана» предлагают — 2.02.

На викторию ПСВ дают — 4.29, ничья оценена — в 3.30.

Без Гакпо голландцам придется крайне сложно , миланцы же наверняка активно сыграют в атаке.

Наш прогноз — Победа «Милана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.02.