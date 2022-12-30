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    «Милан» справится с голландцами

    ПСВ — «Милан». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, товарищеский матч, 30 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Милан»
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    Оливье Жиру
    ПСВ сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 20:15 мск. ПСВ — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 30 Декабря 2022 года
    ПСВ
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  ПСВ 20:15 Милан Милан
  • Милан
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    ПСВ

    Уход в «Ливерпуль» лидера команды Коди Гакпо может стать фатальным. ПСВ теперь будет крайне сложно биться за чемпионский титул в Эредивизии.

    При этом ПСВ мощно выглядит в атаке. В 14 матчах эйндховенцы настреляли 42 мяча в ворота соперников.

    В предыдущем официальном поединке ПСВ проиграл. Дома команда минимально уступила «АЗ Алкмару».

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    ПСВ после того провел еще 2 контрольных матча. Причем победить голландцам удалось в обоих.

    В этом матче ПСВ постарается начать привыкать играть без Гакпо. Вот только быстрой перестройки в игре команды ждать не приходится…

    «Милан»

    «Милан» нынешний сезон проводит весьма неплохо. На данный момент «россонери» занимают 2 место в Серии А.

    Правда, отставание от лидера «Наполи» слишком значительное — 8 очков. Да и атака миланцев не блещет: лишь 29 голов в 15 матчах.

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    • В обороне «Милан» действует куда более успешно. Пропущено лишь 15 мячей в свои ворота.

    В предыдущем своем поединке «Милан» добыл 3 очка. Дома со счетом 2:1 была обыграна «Фиорентина».

    В этой встрече «Милан» наверняка будет действовать первым номером. Пора бы команде Стефано Пьоли поднатореть в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Милана» предлагают — 2.02.

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    На викторию ПСВ дают — 4.29, ничья оценена — в 3.30.

    Без Гакпо голландцам придется крайне сложно, миланцы же наверняка активно сыграют в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Милана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.02.

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    ПСВ — «Милан»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 30.12.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» справится с голландцами
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