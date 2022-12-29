«Сассуоло»
Эта команда не борется за сохранение прописки в Серии А. «Сассуоло» сейчас занимает 15 место, опережая опасную зону на 9 очков.
При этом «Сассуоло» выиграл только 4 матча из 15. Да и с атакой у команды дела складываются не лучшим образом — 15 мячей.
В предыдущем поединке «Сассуоло» потерпел поражение. Выезд в Болонью принес неудачу (3:0).
«Сассуоло» после того провел еще 3 контрольных матча. Правда, победить команде удалось лишь в одном из них.
В этом матче хозяева наверняка будут стараться дать бой миланцам. Да и прервать серию неудачных поединков тоже хочется.
«Интер»
«Интер» нынешний сезон проводит явно ниже собственных возможностей. Текущее 5 место в турнирной таблице является в этом плане вполне показательным.
Миланцы имеют проблемы в обороне. Все-таки пропускает команда уж слишком часто — 22 мяча в 15 матчах.
В плане реализации «Интер» действует куда более успешно. Игроки команды в 15 матчах отличились 34 раза.
В предыдущем своем поединке «Интер» добыл важнейшую победу. На выезде была обыграна крепкая «Аталанта» (2:3).
В этой встрече «Интер» наверняка будет действовать в привычном для себя ключе. Атака миланцев проявит свои лучшие качества.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Интера» предлагают — 1.75.
На викторию «Сассуоло» дают — 4.70, ничья оценена — в 4.08.
Из пяти последних очных поединков «Интер» выиграл четырежды, и наверняка
Наш прогноз — Победа «Интера» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.52.