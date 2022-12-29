«Сассуоло» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 19:00 мск. «Сассуоло» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

Эта команда не борется за сохранение прописки в Серии А. «Сассуоло» сейчас занимает 15 место, опережая опасную зону на 9 очков.

При этом «Сассуоло» выиграл только 4 матча из 15. Да и с атакой у команды дела складываются не лучшим образом — 15 мячей.

В предыдущем поединке «Сассуоло» потерпел поражение. Выезд в Болонью принес неудачу (3:0).

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«Сассуоло» после того провел еще 3 контрольных матча. Правда, победить команде удалось лишь в одном из них.

В этом матче хозяева наверняка будут стараться дать бой миланцам. Да и прервать серию неудачных поединков тоже хочется.

«Интер»

«Интер» нынешний сезон проводит явно ниже собственных возможностей. Текущее 5 место в турнирной таблице является в этом плане вполне показательным.

Миланцы имеют проблемы в обороне. Все-таки пропускает команда уж слишком часто — 22 мяча в 15 матчах.

В плане реализации «Интер» действует куда более успешно. Игроки команды в 15 матчах отличились 34 раза.

В предыдущем своем поединке «Интер» добыл важнейшую победу. На выезде была обыграна крепкая «Аталанта» (2:3).

В этой встрече «Интер» наверняка будет действовать в привычном для себя ключе. Атака миланцев проявит свои лучшие качества.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Интера» предлагают — 1.75.

На викторию «Сассуоло» дают — 4.70, ничья оценена — в 4.08.

Из пяти последних очных поединков «Интер» выиграл четырежды, и наверняка вновь подтвердит успешную тенденцию .

Наш прогноз — Победа «Интера» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.52.