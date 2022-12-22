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    «Ткачи» обеспечат голевое шоу

    «Лион» — «Монца». Прогноз, ставка (к. 2.93) на футбол, товарищеский матч, 22 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Монца»
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    Мусса Дембеле
    «Лион» сыграет на своем поле с «Монцей» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 21:00 мск. «Лион» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 22 Декабря 2022 года
    Лион
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    «Лион»

    Лионцы в нынешнем сезоне выглядят не столь уверенно. Команда скромно восседает на 8 месте в турнирной таблице Лиги 1.

    Самой большой проблемой «Лиона» является слабая оборона. В 15 матчах чемпионата «ткачи» пропустили уже 18 раз.

    С атакой дела обстоят несколько лучше. 23 забитых мяча — показатель чуть выше среднего, зато стабильно забивает Александр Ляказетт (9 мячей).

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    Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. «Лион» в контрольной встрече расписал мировую с «Сошо» (1:1).

    В этом поединке «Лион» наверняка постарается наконец-то преуспеть в плане реализации. Кому забивать в составе «ткачей» найдется.

    «Монца»

    Дерзкий новичок Серии А проявляет себя достаточно выгодно. В турнирной таблице своего чемпионата «Монца» находится на 14 позиции.

    Самым проблемным звеном команды является ненадежная оборона. В 15 матчах «Монца» пропустила в свои ворота 22 раза.

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    • А вот атака команды выглядит не столь впечатляюще. Игроки «Монцы» настреляли лишь 16 мячей в ворота соперников.

    Свой последний матч «Монца» провела неудачно. В контрольной встрече итальянцы уступили «Лугано» с минимальным счетом.

    Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Правда, основной задачей все же будет сдерживание атак более статусного и опытного оппонента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 1.57.

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    На викторию «Монцы» дают — 4.76, ничья оценена — в 4.60.

    «Ткачи» намерены улучшить свои атакующие показатели, да и итальянцы не собираются отсиживаться в обороне.

    Наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.93. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.43.

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    «Лион» — «Монца»: прогноз, ставка (2.93), статистика, коэффициенты матча 22.12.2022. Прогнозы на футбол. «Ткачи» обеспечат голевое шоу
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