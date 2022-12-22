«Лион» сыграет на своем поле с «Монцей» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 21:00 мск. «Лион» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

Лионцы в нынешнем сезоне выглядят не столь уверенно. Команда скромно восседает на 8 месте в турнирной таблице Лиги 1.

Самой большой проблемой «Лиона» является слабая оборона. В 15 матчах чемпионата «ткачи» пропустили уже 18 раз.

С атакой дела обстоят несколько лучше. 23 забитых мяча — показатель чуть выше среднего, зато стабильно забивает Александр Ляказетт (9 мячей).

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Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. «Лион» в контрольной встрече расписал мировую с «Сошо» (1:1).

В этом поединке «Лион» наверняка постарается наконец-то преуспеть в плане реализации. Кому забивать в составе «ткачей» найдется.

«Монца»

Дерзкий новичок Серии А проявляет себя достаточно выгодно. В турнирной таблице своего чемпионата «Монца» находится на 14 позиции.

Самым проблемным звеном команды является ненадежная оборона. В 15 матчах «Монца» пропустила в свои ворота 22 раза.

А вот атака команды выглядит не столь впечатляюще. Игроки «Монцы» настреляли лишь 16 мячей в ворота соперников.

Свой последний матч «Монца» провела неудачно. В контрольной встрече итальянцы уступили «Лугано» с минимальным счетом.

Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Правда, основной задачей все же будет сдерживание атак более статусного и опытного оппонента.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 1.57.

На викторию «Монцы» дают — 4.76, ничья оценена — в 4.60.

«Ткачи» намерены улучшить свои атакующие показатели , да и итальянцы не собираются отсиживаться в обороне.

Наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.93. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.43.