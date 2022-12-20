«Гуйхуэло» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 1/32 финала Кубка Испании. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 23:00 мск. «Гуйхуэло» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гуйхуэло»

Эта команда нынешний чемпионат проводит удачно. «Гуйхуэло» находится на 2 месте в таблице Сегунды РФЕФ.

Наиболее проблемным звеном является атака. Забито всего 17 мячей в 15 сыгранных матчах.

В своем предыдущем официальном матче «Гуйхуэло» потерял очки. На выезде команда не сумела обыграть «Гимнастику Торрелавегу» (2:2).

Все прогнозы на футбол

«Гуйхуэло» постарается дать бой «Вильярреалу». Правда, хозяевам может банально не хватить класса.

В этом матче хозяева наверняка будут действовать от обороны. Важно будет сдержать атаки полпреда Примеры.

«Вильярреал»

«Вильярреал» нынешний сезон проводит не столь позитивно. Текущее 9 место в Примере явно не является успехом.

В предыдущем своем поединке «Вильярреал» был великолепен. В товарищеской встрече был обыгран «Наполи» (2:3).

Сильнейшим звеном команды является оборона. В 14 поединках чемпионата пропущено всего 10 мячей.

В этой встрече «Вильярреал» наверняка будет активно атаковать. По всем параметрам «желтая субмарина» не должна иметь проблем со столь скромным соперником.

Три своих последних матча команда выиграла. Причем в них игроки «Вильярреала» настреляли 7 мячей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.19.

На викторию «Гуйхуэло» дают — 16.00, ничья оценена — в 5.80.

Гости явно сильнее , к тому же блестяще провели цикл последних контрольных матчей.

Наш прогноз — Фора «Вильярреала» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.55.