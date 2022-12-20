«Гуйхуэло»
Эта команда нынешний чемпионат проводит удачно. «Гуйхуэло» находится на 2 месте в таблице Сегунды РФЕФ.
Наиболее проблемным звеном является атака. Забито всего 17 мячей в 15 сыгранных матчах.
В своем предыдущем официальном матче «Гуйхуэло» потерял очки. На выезде команда не сумела обыграть «Гимнастику Торрелавегу» (2:2).
«Гуйхуэло» постарается дать бой «Вильярреалу». Правда, хозяевам может банально не хватить класса.
В этом матче хозяева наверняка будут действовать от обороны. Важно будет сдержать атаки полпреда Примеры.
«Вильярреал»
«Вильярреал» нынешний сезон проводит не столь позитивно. Текущее 9 место в Примере явно не является успехом.
В предыдущем своем поединке «Вильярреал» был великолепен. В товарищеской встрече был обыгран «Наполи» (2:3).
Сильнейшим звеном команды является оборона. В 14 поединках чемпионата пропущено всего 10 мячей.
В этой встрече «Вильярреал» наверняка будет активно атаковать. По всем параметрам «желтая субмарина» не должна иметь проблем со столь скромным соперником.
Три своих последних матча команда выиграла. Причем в них игроки «Вильярреала» настреляли 7 мячей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.19.
На викторию «Гуйхуэло» дают — 16.00, ничья оценена — в 5.80.
Наш прогноз — Фора «Вильярреала» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.55.