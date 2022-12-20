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    «Желтая субмарина» не заметит «Гуйхуэло»

    «Гуйхуэло» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Кубок Испании, 20 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гуйхуэло» — «Вильярреал»
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    Самуэль Чуквуезе
    «Гуйхуэло» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 1/32 финала Кубка Испании. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 23:00 мск. «Гуйхуэло» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 20 Декабря 2022 года
    Guijuelo
  • Испания. Кубок Дель Рей
    •  Guijuelo 23:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Гуйхуэло»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит удачно. «Гуйхуэло» находится на 2 месте в таблице Сегунды РФЕФ.

    Наиболее проблемным звеном является атака. Забито всего 17 мячей в 15 сыгранных матчах.

    В своем предыдущем официальном матче «Гуйхуэло» потерял очки. На выезде команда не сумела обыграть «Гимнастику Торрелавегу» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    «Гуйхуэло» постарается дать бой «Вильярреалу». Правда, хозяевам может банально не хватить класса.

    В этом матче хозяева наверняка будут действовать от обороны. Важно будет сдержать атаки полпреда Примеры.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» нынешний сезон проводит не столь позитивно. Текущее 9 место в Примере явно не является успехом.

    В предыдущем своем поединке «Вильярреал» был великолепен. В товарищеской встрече был обыгран «Наполи» (2:3).

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    • Сильнейшим звеном команды является оборона. В 14 поединках чемпионата пропущено всего 10 мячей.

    В этой встрече «Вильярреал» наверняка будет активно атаковать. По всем параметрам «желтая субмарина» не должна иметь проблем со столь скромным соперником.

    Три своих последних матча команда выиграла. Причем в них игроки «Вильярреала» настреляли 7 мячей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.19.

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    На викторию «Гуйхуэло» дают — 16.00, ничья оценена — в 5.80.

    Гости явно сильнее, к тому же блестяще провели цикл последних контрольных матчей.

    Наш прогноз — Фора «Вильярреала» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.55.

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    «Гуйхуэло» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 20.12.2022. Прогнозы на футбол. «Желтая субмарина» не заметит «Гуйхуэло»
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