17 декабря на нейтральном поле пройдет товарищеский матч, в котором турецкий «Галатасарай» сыграет против французской «Тулузы». Начало запланировано на 17:00 по мск. «Галатасарай» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

«Галатасарай» в этом чемпионате Турции будет бороться за золотые медали. После 13 туров он находится на второй строке, но от лидера «Фенербахче» отстает всего лишь на два очка.

«Львы» на внутренней арене смогли отпраздновать восемь выигрышей, три раза еще они отыграли вничью и потерпели две неудачи. На перерыв они ушли с 4-матчевой беспроигрышной серией.

Этот удачный период стамбульцы начали мировым исходом, после чего добились трех викторий подряд, в том числе разгромили 7:0 «Башакшехир» на его поле в последнем туре.

Все прогнозы на футбол

Паузу в чемпионате «Галатасарай» заполнил четырьмя товарняками, в которых ни разу не победил, расписав одну мировую при трех фиаско. Накануне он проиграл римскому «Лацио» со счетом 1:2.

«Тулуза»

«Тулуза» этот сезон проводит в высшем французском дивизионе, где ведет борьбу за выживание. На перерыв она ушла в середине турнирной таблицы, но зону вылета опережает лишь на три очка.

За 15 проведенных встреч в чемпионате «фиолетовые» потерпели поражения в семи из них, четыре раза они еще победили и столько же раз сыграли вничью, забили 20 голов при 27 пропущенных.

В заключительном отрезке перед уходом на паузу ЧМ-2022 «малыши» выдали 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой сперва сыграли вничью, а затем трижды подряд проиграли, причем дважды всухую.

При подготовке к возобновлению чемпионата «Тулуза» провела лишь один спарринг, расписав в нем мировую с турецким «Башакшехиром», сыграв со счетом 2:2.

Ранее между собой эти коллективы никогда не встречались. Так что этот поединок будет дебютным в их противостоянии.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа «Галатасарая» — 1.77, победа «Тулузы» — 3.62, ничья — 4.04.

Прогнозируем, что «Галатасарай» наконец-то сможет победить в товарняке, но вряд ли сможет сохранить свои ворота на замке. В общем, предлагаем ставить на такой исход — П1 + обе забьют: да.