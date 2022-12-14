В третьем туре группового этапа Кубка Португалии «Портимоненси» на своем поле будет принимать «Жил Висенте». Начало встречи — в 23:45 мск «Портимоненсе» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портимоненсе»

На групповой стадии Кубка Португалии после 2 туров команда занимает второе место с 3 очками в активе.

Два сыгранных матча получились зеркальными. Сначала команда проиграла «Насьоналу» (0:2), а затем победила «Ковилью» (2:0) в домашнем матче. Стоит отметить, что «Портимоненсе» будет проводить вторую домашнюю встречу группового этапа подряд.

В чемпионате Португалии «Портимоненсе» уверенно идет на 7-м месте, сохраняя шансы попасть в зону еврокубков. Команда отстает от 5-го места лишь на 4 очка.

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В последних 5 поединках у команды получился ровный результат — 2 победы, 2 поражения и одна ничья. Следующий матч — это отличная возможность стать лидером в группе и пройти в следующий этап.

«Портимоненсе» неплохо справляется с командами уровнем ниже, к которой и относится «Жил Висенте». Помимо преимущества своего поля у команды будет дополнительная мотивация обойти соперников в таблице.

«Жил Висенте»

Команда считается одним из аутсайдеров группы, но на данный момент занимает 1-е место в таблице, набрал за 2 матча 4 очка. «Жил Висенте» забил 4 гола при двух пропущенных.

В чемпионате Португалии команда находится в зоне вылета, занимая 16-е место в турнирной таблице. Примечательно, что в регулярном чемпионате команда очень мало забивает — лишь 11 голов за 13 матчей при 21 пропущенном.

«Портимоненсе» и «Жил Висенте» играли против друг друга совсем недавно, 4 ноября 2022 года «Портимоненсе» одержал гостевую победу (2:1).

Команды играли в равный футбол, но больше повезло гостям. На 74-й минуте матча победный гол забил нападающий «Портимоненсе» Рикарду Матуш.

«Жил Висенте» имеет отличные шансы выйти из группы Кубка Португалии, а для этого им необходимо остаться непобежденными в предстоящей встрече. Команда уже показала на этом турнире, что умеет обороняться.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение. На победу «Портимоненсе» предлагают — 2.05.

На викторию «Жил Висенты» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.20.

Очевидно, что «Портимоненсе» будет играть первым номером и пытаться взламывать оборону соперника, но опасные контратаки «Жил Висенты» могут оказаться плачевными для хозяев.

Наш прогноз — Победа «Портимоненсе». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют — да за 1.92.