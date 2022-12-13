«Генк»
Эта команда проводит весьма продуктивный сезон. В своем чемпионате «Генк» уверенно лидирует.
«Генк» на 10 очков опережает «Юнион». Да и оборона команды — настоящий бетон: всего 15 пропущенных мячей.
С атакой у команды также полный порядок. В 17 матчах игроки «Генка» настреляли уже 45 мячей.
Свой последний поединок команда провела успешно. В контрольном матче с «Эльче» бельгийцы были упорнее (3:2).
В этом поединке «Генк» наверняка будет активно атаковать. В каждом из двух своих последних контрольных матчей команда забивала по 3 мяча.
«Мец»
Эта команда мечтает вернуться в элиту французского футбола. Вот только сейчас «Мец» занимает только 8 место в Лиге 2.
К тому же отставание от искомой 2 позиции составляет 7 очков. Да и оборона частенько дает сбои: 21 пропущенный мяч.
А вот атака команды показывает себя довольно неплохо. В 15 турах игроки «Меца» наколотили 24 мяча.
Свой последний матч «Мец» откровенно провалил. В контрольной встрече команда была разгромлена «Осером» (1:5).
В этом поединке команда постарается реабилитироваться за последнюю коллизию. Да и дать бой лидеру чемпионата Бельгии — уже неплохая мотивация.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Генка» предлагают — 1.44.
На викторию «Меца» дают — 7.55, ничья оценена — в 4.82.
Бельгийцы проводят прекрасный сезон, и уж точно
Наш прогноз — Фора «Генка» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.14.