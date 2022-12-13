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    «Генк» не заметит французов

    «Генк» — «Мец». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, товарищеский матч, 13 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Генк» — «Мец»
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    Пол Онуачу
    «Генк» сыграет на своем поле с «Мецем» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 16:00 мск. «Генк» — «Мец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 14 Декабря 2022 года
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    «Генк»

    Эта команда проводит весьма продуктивный сезон. В своем чемпионате «Генк» уверенно лидирует.

    «Генк» на 10 очков опережает «Юнион». Да и оборона команды — настоящий бетон: всего 15 пропущенных мячей.

    С атакой у команды также полный порядок. В 17 матчах игроки «Генка» настреляли уже 45 мячей.

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    Свой последний поединок команда провела успешно. В контрольном матче с «Эльче» бельгийцы были упорнее (3:2).

    В этом поединке «Генк» наверняка будет активно атаковать. В каждом из двух своих последних контрольных матчей команда забивала по 3 мяча.

    «Мец»

    Эта команда мечтает вернуться в элиту французского футбола. Вот только сейчас «Мец» занимает только 8 место в Лиге 2.

    К тому же отставание от искомой 2 позиции составляет 7 очков. Да и оборона частенько дает сбои: 21 пропущенный мяч.

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    • А вот атака команды показывает себя довольно неплохо. В 15 турах игроки «Меца» наколотили 24 мяча.

    Свой последний матч «Мец» откровенно провалил. В контрольной встрече команда была разгромлена «Осером» (1:5).

    В этом поединке команда постарается реабилитироваться за последнюю коллизию. Да и дать бой лидеру чемпионата Бельгии — уже неплохая мотивация.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Генка» предлагают — 1.44.

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    На викторию «Меца» дают — 7.55, ничья оценена — в 4.82.

    Бельгийцы проводят прекрасный сезон, и уж точно справятся с представителем второго французского дивизиона.

    Наш прогноз — Фора «Генка» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.14.

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    «Генк» — «Мец»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 13.12.2022. Прогнозы на футбол. «Генк» не заметит французов
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