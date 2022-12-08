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    Оборона превзойдет атаку

    «Бургос» — «Эйбар». Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, чемпионат Испании, 8 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бургос» — «Эйбар»
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    «Эйбар»
    В рамках 19-го тура испанской Сегунды «Бургос» на своем поле примет «Эйбар». Встреча состоится 8 декабря и начнется в 16:00 по мск. «Бургос» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 08 Декабря 2022 года
    Бургос
  • Испания. Сегунда
    •  Бургос 16:00 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    «Бургос»

    «Бургос», который только в прошлом году поднялся в Сегунду, является одним из претендентов на повышение в классе. После 18 туров он идет третьим, но от первой строки отстает лишь на балл при игре в запасе.

    Стоит отметить очень надежную игру «бело-черных» в обороне в текущем первенстве. Ведь за 18 проведенных игр они пропустили лишь семь голов, правда, и забили немного — всего 17 мячей.

    К данной игре команда подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, в которой смогла расписать одну мировую и добиться двух выигрышей. Один из них пришелся на прошлый тур — в гостях над аутсайдером «Понферрадиной» 2:1.

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    В родных стенах «Бургос» за девять проведенных встреч выиграл в пяти из них. Еще три поединка он завершил ничейными результатами и потерпел одно фиаско.

    «Эйбар»

    «Эйбар» с 30 зачетными пунктами по итогам 18 сыгранных матчей идет на шестом месте, но от второй позиции отстает всего лишь на четыре балла.

    «Оружейники» пока за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать восемь викторий, четыре матча они проиграли и шесть раз делили очки со своими оппонентами, забили 21 гол при 16 пропущенных.

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    • В своем последнем проведенном поединке коллектив на своем поле нанес поражение «Уэске» со счетом 2:1. Перед этим же он как три тура не мог победить, дважды сыграв вничью и потерпев одно фиаско.

    Вдали от дома «Эйбар» уступил в четырех поединках из девяти проведенных, две игры он выиграл и трижды делил очки со своими оппонентами.

    В прошлом сезоне «Эйбар» дважды взял верх над «Бургосом» — 2:0 дома и 1:0 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Эйбара» предлагают — 2.66.

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    На викторию «Бургоса» дают — 3.07, ничья оценена — в 2.81.

    «Бургос» демонстрирует просто феноменальную игру в обороне, очень мало пропуская. У гостей тоже в защите полный порядок, так что на двоих они вряд ли забьют больше гола.

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    «Бургос» — «Эйбар»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 08.12.2022. Прогнозы на футбол. Оборона превзойдет атаку
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