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    «Вилланы» снова загонят «чаек»

    «Астон Вилла» — «Брайтон». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, товарищеский матч, 8 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Брайтон»
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    Олли Уоткинс
    «Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 16:00 мск. «Астон Вилла» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 08 Декабря 2022 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 16:00 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» нынешний сезон проводит ниже своих возможностей. Текущее 12 место в АПЛ клуб явно не устраивает.

    При этом «Астон Вилла» имеет заметные сложности с реализацией. В 15 поединках команда забила всего 16 мячей.

    В предыдущем своем официальном поединке «Астон Вилла» добыла победу. На выезде был обыгран… именно «Брайтон» (1:2).

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    После того бирмингемцы умудрились уступить представителю Чемпионшипа. Поражение от «Кардиффа» (3:1) пришлось на товарищеский матч.

    В этом поединке «вилланы» постараются как можно активнее сыграть в атаке. Да и недавняя виктория над «Брайтоном» прибавляет уверенности в собственных силах.

    «Брайтон»

    Нынешний сезон для «чаек» проходит вполне успешно. Команда находится на 7 месте в АПЛ, что весьма приличная диспозиция для скромного клуба.

    Вот только главным бичом команды остается реализация. В 14 матчах АПЛ «чайки» настреляли всего 23 мяча.

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    • «Брайтон» до поражения от «вилланов» имел серию из трех побед к ряду. Причем одна из них пришлась на матч с «Челси» (4:1).

    Команда весьма неплохо обороняется. «Брайтон» в 14 матчах АПЛ пропустил лишь 19 мячей.

    Наверняка в этом поединке команда не будет отсиживаться в тылах. Есть шанс поквитаться за недавнюю коллизию.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 2.45.

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    На викторию «Брайтона» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.30.

    Недавняя победа над «чайками» плюс некоторый прогресс в игре станут важными факторами победы «вилланов».

    Наш прогноз — Победа «Астон Виллы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.

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    «Астон Вилла» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 08.12.2022. Прогнозы на футбол. «Вилланы» снова загонят «чаек»
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