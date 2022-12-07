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    «Старая Дама» начнет без увертюр

    «Герта» — «Айнтрахт» Бр. Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, товарищеский матч, 7 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Айнтрахт» Бр
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    Вилфрид Канга
    «Герта» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Бр в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 15:00 мск. «Герта» — «Айнтрахт» Бр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 07 Декабря 2022 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 15:00 Айнтрахт Б Айнтрахт Б
  • Брауншвейг
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    «Герта»

    Берлинцы активно проводят контрольные поединки. Причем два последних из них были выиграны.

    При этом «Герта» постепенно выбирается из кризиса в Бундеслиге. Вот уже опасную зону команда покинула.

    В предыдущем своем официальном поединке «Герта» добыла три пункта. Дома берлинцы переиграли «Кельн» (2:0).

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    Правда, проблемы в обороне никуда не испарились. Да и вообще, «Старая Дама» крайне нестабильна в плане игры и результатов.

    В этом поединке команда явно будет активно атаковать. «Герта» имеет превосходство в классе, и явно им воспользуется.

    «Айнтрахт» Бр

    Нынешний сезон для этой команды складывается неудачно. На данный момент она находится на скромном 14 месте во втором по рангу немецком дивизионе.

    Причем «Айнтрахт» Бр имеет явные проблемы с реализацией. В 17 матчах забито всего лишь 18 мячей.

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  • 01/12/2022

    • «Айнтрахт» Бр в своем последнем матче вновь не сумел разжиться очками. Дома команда уступила «Ганзе» (0:1).

    Да и с обороной у команды далеко не все в порядке. Пропускает команда слишком часто: 26 мячей в 14 матчах.

    Последняя победа команды датирована еще серединой октября. Так что есть мотивация, как минимум, не проиграть в этом матче.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Герты» предлагают — 1.59.

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    На викторию «Айнтрахта» Бр дают — 4.40, ничья оценена — в 4.24.

    «Герта» выше классом, и наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Герты» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.60.

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    «Герта» — «Айнтрахт» Бр: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 07.12.2022. Прогнозы на футбол. «Старая Дама» начнет без увертюр
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