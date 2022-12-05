«Бэйцзин Гоань» сыграет на своем поле с клубом «Далянь Ифан» в рамках 29-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 10:30 мск. «Бэйцзин Гоань» — «Далянь Ифан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бэйцзин Гоань»

Эта команда борется за 3 место в китайской Суперлиге. Правда, пока «Бэйцзин Гоань» находится на 7-й позиции.

Отставание от заветной третьей строчки измеряется только тремя очками. Вот только надежность обороны хромает на обе ноги: 39 пропущенных мячей.

В минувшем туре «Бэйцзин Гоань» в гостях потерпел поражение от «Чжэцзян Профессионал» (0:2). Перед этим на выезде команда одолела «Шанхай Шеньхуа» (2:1).

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В последних шести поединках коллектив выиграл три матча при трех поражениях. Такая нестабильность против набравшего хороший ход соперника сулит ему проблемы в грядущей игре.

«Далянь Ифан»

«Бело-синие» после 28-ми сыгранных матчей занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Команда забила соперникам 40 голов, а пропустила — 43.

«Далянь Про» выдал очень плохой старт нового сезона Суперлиги Китая выиграв всего в одном поединке из 10-ти.

Но в последних 3-х турах команда вроде как реабилитировалась и ни разу не проиграла. Ей удалось победить дважды при одной ничьей.

В целом, в шести последних матчах во всех турнирах клуб потерпел одно поражение при трех победах и двух ничьих. Такая форма позволяет рассчитывать гостям на хороший результат.

Прогноз и ставки

Букмекеры все же видят фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых соответствует 1,68. Успех гостей — 5,00, ничья — 3,90.

Нынешняя беспроигрышная серия должна вселять уверенность «Далянь Ифан» в том, что он не проиграет.

Посему наши прогноз и ставка — «Далянь Ифан» не проиграет за 2,18.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,99. Все же хозяева будут пытаться вернуться на победный путь, но гости способны их остановить, а значит матч обещает стать упорным и не особо результативным.