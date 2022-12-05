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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Далянь Ифан»?

    «Бэйцзин Гоань» — «Далянь Ифан». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, чемпионат Китая, 5 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бэйцзин Гоань» — «Далянь Ифан»
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    «Бэйцзин Гоань» идет на 7 месте
    «Бэйцзин Гоань» сыграет на своем поле с клубом «Далянь Ифан» в рамках 29-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 10:30 мск. «Бэйцзин Гоань» — «Далянь Ифан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 05 Декабря 2022 года
    Бэйцзин Гоань
  • Пекин
    •  Бэйцзин Гоань 10:30 Далянь Про Далянь Про
  • Китай. Суперлига
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    «Бэйцзин Гоань»

    Эта команда борется за 3 место в китайской Суперлиге. Правда, пока «Бэйцзин Гоань» находится на 7-й позиции.

    Отставание от заветной третьей строчки измеряется только тремя очками. Вот только надежность обороны хромает на обе ноги: 39 пропущенных мячей.

    В минувшем туре «Бэйцзин Гоань» в гостях потерпел поражение от «Чжэцзян Профессионал» (0:2). Перед этим на выезде команда одолела «Шанхай Шеньхуа» (2:1).

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    В последних шести поединках коллектив выиграл три матча при трех поражениях. Такая нестабильность против набравшего хороший ход соперника сулит ему проблемы в грядущей игре.

    «Далянь Ифан»

    «Бело-синие» после 28-ми сыгранных матчей занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Команда забила соперникам 40 голов, а пропустила — 43.

    «Далянь Про» выдал очень плохой старт нового сезона Суперлиги Китая выиграв всего в одном поединке из 10-ти.

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    • Но в последних 3-х турах команда вроде как реабилитировалась и ни разу не проиграла. Ей удалось победить дважды при одной ничьей.

    В целом, в шести последних матчах во всех турнирах клуб потерпел одно поражение при трех победах и двух ничьих. Такая форма позволяет рассчитывать гостям на хороший результат.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры все же видят фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых соответствует 1,68. Успех гостей — 5,00, ничья — 3,90.

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    Нынешняя беспроигрышная серия должна вселять уверенность «Далянь Ифан» в том, что он не проиграет.

    Посему наши прогноз и ставка — «Далянь Ифан» не проиграет за 2,18.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,99. Все же хозяева будут пытаться вернуться на победный путь, но гости способны их остановить, а значит матч обещает стать упорным и не особо результативным.

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    «Бэйцзин Гоань» — «Далянь Ифан»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 05.12.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли беспроигрышная серия «Далянь Ифан»?
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