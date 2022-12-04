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    «Эйбар» прервет серию без побед

    «Эйбар» — «Уэска». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Испании, 4 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Уэска»
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    «Эйбар»
    В 18-м туре второго испанского дивизиона «Эйбар» в родных стенах сразится с «Уэской». Встреча состоится 4 декабря, начало — в 20:30 по мск. «Эйбар» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 04 Декабря 2022 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 20:30 Уэска Уэска
  • Испания. Сегунда
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    «Эйбар»

    «Эйбар» в прошлом сезоне был очень близок к возвращению в Примеру, но смазал концовку и остался в Сегунде, где по итогам 17 туров идет на седьмом месте, но от четвертой отстает всего лишь на очко.

    «Оружейники» пока за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать семь викторий, четыре матча они проиграли и шесть раз делили очки со своими оппонентами, забили 19 голов при 15 пропущенных.

    Коэффициенты матча Эйбар — Уэска

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    Вот уже как три тура подряд коллектив не может добиться виктории. Сперва в этом отрезке он расписал две мировые, а в прошлом игровом дне уступил на выезде «Картахене» со счетом 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Эйбар» в текущем чемпионате еще не знал горечи поражений, выиграв пять поединков из восьми при трех мировых исходах. Причем дома он пропустил лишь три гола.

    «Уэска»

    «Уэска», которая еще пару лет тому назад выступала в Примере, сейчас является середняком Сегунды. На текущий момент коллектив с 24 очками идет десятым, отставая от зоны плей-офф на два балла.

    «Оскенцы» натужно стартовали в этом сезоне, проиграв три из пяти первых встреч чемпионата. Однако после этого они выдали 7-матчевую серию без фиаско, правда, выиграв только трижды за этот период.

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    • В последнем же отрезке из четырех поединков «сине-гранатовые» смогли добиться одной домашней виктории, дважды уступили в гостях, а в прошлом туре при своих зрителях сыграли вничью 0:0 с хихонским «Спортингом».

    Вне родных стен «Уэска» в этом чемпионате победила лишь раз за восемь игр при четырех фиаско и трех мировых исходах.

    В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними выигрышам — 2:1 и 0:2. На своем поле «оружейники» за последние четыре игры дважды обыграли «оскенцев».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 1.82.

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    На викторию «Уэски» дают — 4.74, ничья оценена — в 3.36.

    В данном сражении прогнозируем победу хозяев поля. Ведь «Эйбар» дома выступает очень сильно, да и зачастую в родных стенах обыгрывает предстоящего противника.

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    «Эйбар» — «Уэска»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 04.12.2022. Прогнозы на футбол. «Эйбар» прервет серию без побед
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