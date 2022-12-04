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    «Адана Демирспор» — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз, ставка (к. 3.40) на футбол, товарищеский матч, 4 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Адана Демирспор» — «Маккаби» Тель-Авив
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    Кевин Родригес
    «Адана Демирспор» сыграет на своем поле с «Маккаби» Тель-Авив в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 17:00 мск. «Адана Демирспор» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Адана Демирспор»

    Эта команда нынешний сезон проводит довольно продуктивно. В турнирной таблице турецкой Суперлиги она занимает 3 место.

    Вот только «Адана Демирспор» имеет проблемы с реализацией. В 13 турах игроки команда забили только 24 мяча.

    В предыдущем своем поединке «Адана Демирспор» вновь разочаровал. Команда не смогла переиграть «Аланьяспор» (0:0).

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    Не вписался в игру команды и Артем Дзюба. Впрочем, россиянин уже покинул лагерь клуба.

    Турецкий клуб явно не собирается отсиживаться в тылах. Пора поправлять реализацию, пусть хотя бы в контрольных поединках.

    «Маккаби» Тель-Авив

    Эта команда нынешний сезон проводит не столь удачно. Клуб из Тель-Авива занимает 2 место, уступая 4 пункта одноклубникам из Хайфы.

    Причем «Маккаби» Тель-Авив блестяще обороняется. В 13 матчах чемпионата Израиля команда пропустила лишь 6 раз.

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  • 01/12/2022

    • «Маккаби» Тель-Авив в своем последнем матче сыграл в привычном стиле. Минимально был обыгран хайфский «Хапоэль».

    В этой встрече «Маккаби» Тель-Авив наверняка постарается сыграть как можно активнее в атаке. Тем паче, соперник крайне нестабилен.

    Израильтяне неплохо атакуют. В 13 турах своего чемпионата они настреляли уже 30 мячей в воротах соперников.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Адана Демирспор» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Маккаби» Тель-Авив дают — 3.10, ничья оценена — в 3.40.

    Обе команды неплохо обороняются, к тому же уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.85.

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    «Адана Демирспор» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 04.12.2022. Прогнозы на футбол. Боевую мировую заказывали?!
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