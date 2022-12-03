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    Как «Трабзонспор» начнет подготовку к рестарту сезона?

    «Трабзонспор» — «Халл». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, товарищеский матч, 3 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Халл»
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    «Трабзонспор» проиграл один раз в восьми последних матчах
    «Трабзонспор» сыграет на своем поле с «Халл Сити» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 16:00 мск. «Трабзонспор» — «Халл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Декабря 2022 года
    Трабзонспор
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    «Трабзонспор»

    Сезон «Трабзонспора» прервался поединком турецкой Суперлиги, где он потерял очки на выезде против «Анкарагюджю» (1:1).

    По итогам 13 туров первенства команда, которая в прошлой кампании стала чемпионом, занимает седьмое место с отставанием в шесть очков от лидера «Фенербахче».

    Минувшей осенью коллективу не удалось не только попасть в групповой раунд Лиги чемпионов, но и пробиться в плей-офф Лиги Европы, поэтому вылетел в Лигу конференций.

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    Эти выступления в национальном чемпионате и еврокубках вкупе с серией в две победы в шести последних матчах во всех турнирах, напрашивается вывод, что клуб явно не в лучшей форме.

    «Халл Сити»

    «Халл Сити» в нынешнем сезоне выступает неудачно. Нынешнее 20 место в турнирной таблице Чемпионшипа этот факт полностью подтверждает.

    Основной проблемой команды является слабая реализация. В 21 поединке «Тигры» настреляли только 25 мячей.

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    • «Халл Сити» уже начал подготовку к возобновлению кампании. В рамках товарищеской встречи он разошелся миром с соотечественниками «Трабзонспора» «Истанбул Башакшехиром» (1:1).

    Форма клуба также оставляет желать лучшего, ведь в последних шести поединках (официальных и нет) он одержал лишь одну победу при трех поражениях и двух ничьих.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Трабзонспор», коэффициент на победу которого равен 1,68, успех «Халла» оценивается в 3,24, ничья — в 2,75.

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    В последних пяти матчах во всех турнирах хозяева забивали как минимум один гол, а гости забивали в четырех из пяти последних игр.

    Поэтому рекомендуем наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,14.

    Еще один вариант ставки — «Трабзорспор» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.

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    «Трабзонспор» — «Халл»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 03.12.2022. Прогнозы на футбол. Как «Трабзонспор» начнет подготовку к рестарту сезона?
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