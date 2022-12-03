«Трабзонспор» сыграет на своем поле с «Халл Сити» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 16:00 мск. «Трабзонспор» — «Халл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трабзонспор»

Сезон «Трабзонспора» прервался поединком турецкой Суперлиги, где он потерял очки на выезде против «Анкарагюджю» (1:1).

По итогам 13 туров первенства команда, которая в прошлой кампании стала чемпионом, занимает седьмое место с отставанием в шесть очков от лидера «Фенербахче».

Минувшей осенью коллективу не удалось не только попасть в групповой раунд Лиги чемпионов, но и пробиться в плей-офф Лиги Европы, поэтому вылетел в Лигу конференций.

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Эти выступления в национальном чемпионате и еврокубках вкупе с серией в две победы в шести последних матчах во всех турнирах, напрашивается вывод, что клуб явно не в лучшей форме.

«Халл Сити»

«Халл Сити» в нынешнем сезоне выступает неудачно. Нынешнее 20 место в турнирной таблице Чемпионшипа этот факт полностью подтверждает.

Основной проблемой команды является слабая реализация. В 21 поединке «Тигры» настреляли только 25 мячей.

«Халл Сити» уже начал подготовку к возобновлению кампании. В рамках товарищеской встречи он разошелся миром с соотечественниками «Трабзонспора» «Истанбул Башакшехиром» (1:1).

Форма клуба также оставляет желать лучшего, ведь в последних шести поединках (официальных и нет) он одержал лишь одну победу при трех поражениях и двух ничьих.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Трабзонспор», коэффициент на победу которого равен 1,68, успех «Халла» оценивается в 3,24, ничья — в 2,75.

В последних пяти матчах во всех турнирах хозяева забивали как минимум один гол, а гости забивали в четырех из пяти последних игр.

Поэтому рекомендуем наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,14.

Еще один вариант ставки — «Трабзорспор» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.