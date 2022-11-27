«Локомотив»
Железнодорожники полностью проваливают нынешний сезон. Теперь вся надежда на Михаила Галактионова.
3 место в группе явно не устраивает. К тому же задача сводится к тривиальной — победить конкурента за попадание в дуэт лидеров квартета.
В предыдущем туре Кубка России «Локомотив» не разжился очками. Москвичи минимально уступили «Краснодару».
Интересно, что «Локомотив» имеет лучший показатель реализации в группе. В 5 турах команда забила 8 мячей.
Поединки с нижегородцами для команды традиционно складываются сложно. Из четырех очных поединков «Локомотив» выиграл два раза.
«Пари НН»
Вот уж интересным видится противостояние нижегородцев со своим уже бывшим главным тренером. Да и вообще, есть неплохой шанс остаться в дуэте лидеров группы.
В минувшем туре Кубка «Пари НН» переиграл «Химки». Правда, случилось это лишь в серии пенальти.
Почти три месяца назад «Пари НН» одолел «Локомотив» в рамках РПЛ. Нижегородцы забили два сухих мяча в ворота москвичей.
В этой встрече «Пари НН» наверняка будет действовать вторым номером. Команду вполне устраивает и ничья.
Не забудем, что нижегородцы очень неплохо понимают, чего ждать от команды, руководимой Галактионовым, и наверняка воспользуются этим.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.90.
На викторию «Пари НН» дают — 4.14, ничья оценена — в 3.78.
«Красно-зеленые» имеют все шансы оказаться в дуэте лидеров группы, и наверняка пойдут в атаку с первых минут матча.
Наш прогноз — победа «Локомотива» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.43. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.20.