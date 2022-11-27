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    «Локомотив» сразу понесется вперед

    «Локомотив» — «Пари НН». Прогноз, ставка (к. 2.43) на футбол, Кубок России, 27 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Пари НН»
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    Дмитрий Баринов
    «Локомотив» сыграет на своем поле с «Пари НН» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 27 Ноября 2022 года
    Локомотив
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    •  Локомотив 19:00 Пари НН Пари НН
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    «Локомотив»

    Железнодорожники полностью проваливают нынешний сезон. Теперь вся надежда на Михаила Галактионова.

    3 место в группе явно не устраивает. К тому же задача сводится к тривиальной — победить конкурента за попадание в дуэт лидеров квартета.

    В предыдущем туре Кубка России «Локомотив» не разжился очками. Москвичи минимально уступили «Краснодару».

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    Интересно, что «Локомотив» имеет лучший показатель реализации в группе. В 5 турах команда забила 8 мячей.

    Поединки с нижегородцами для команды традиционно складываются сложно. Из четырех очных поединков «Локомотив» выиграл два раза.

    «Пари НН»

    Вот уж интересным видится противостояние нижегородцев со своим уже бывшим главным тренером. Да и вообще, есть неплохой шанс остаться в дуэте лидеров группы.

    В минувшем туре Кубка «Пари НН» переиграл «Химки». Правда, случилось это лишь в серии пенальти.

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    • Почти три месяца назад «Пари НН» одолел «Локомотив» в рамках РПЛ. Нижегородцы забили два сухих мяча в ворота москвичей.

    В этой встрече «Пари НН» наверняка будет действовать вторым номером. Команду вполне устраивает и ничья.

    Не забудем, что нижегородцы очень неплохо понимают, чего ждать от команды, руководимой Галактионовым, и наверняка воспользуются этим.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Пари НН» дают — 4.14, ничья оценена — в 3.78.

    «Красно-зеленые» имеют все шансы оказаться в дуэте лидеров группы, и наверняка пойдут в атаку с первых минут матча.

    Наш прогноз — победа «Локомотива» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.43. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.20.

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    «Локомотив» — «Пари НН»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 27.11.2022. Прогнозы на футбол. «Локомотив» сразу понесется вперед
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