«Локомотив» сыграет на своем поле с «Пари НН» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Железнодорожники полностью проваливают нынешний сезон. Теперь вся надежда на Михаила Галактионова.

3 место в группе явно не устраивает. К тому же задача сводится к тривиальной — победить конкурента за попадание в дуэт лидеров квартета.

В предыдущем туре Кубка России «Локомотив» не разжился очками. Москвичи минимально уступили «Краснодару».

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Интересно, что «Локомотив» имеет лучший показатель реализации в группе. В 5 турах команда забила 8 мячей.

Поединки с нижегородцами для команды традиционно складываются сложно. Из четырех очных поединков «Локомотив» выиграл два раза.

«Пари НН»

Вот уж интересным видится противостояние нижегородцев со своим уже бывшим главным тренером. Да и вообще, есть неплохой шанс остаться в дуэте лидеров группы.

В минувшем туре Кубка «Пари НН» переиграл «Химки». Правда, случилось это лишь в серии пенальти.

Почти три месяца назад «Пари НН» одолел «Локомотив» в рамках РПЛ. Нижегородцы забили два сухих мяча в ворота москвичей.

В этой встрече «Пари НН» наверняка будет действовать вторым номером. Команду вполне устраивает и ничья.

Не забудем, что нижегородцы очень неплохо понимают, чего ждать от команды, руководимой Галактионовым, и наверняка воспользуются этим.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.90.

На викторию «Пари НН» дают — 4.14, ничья оценена — в 3.78.

«Красно-зеленые» имеют все шансы оказаться в дуэте лидеров группы, и наверняка пойдут в атаку с первых минут матча.

Наш прогноз — победа «Локомотива» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.43. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.20.