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    Иран быстро отыщет бреши в обороне тунисцев

    Иран — Тунис. Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, товарищеский матч, 16 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Иран — Тунис
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    Мехди Тареми
    Иран сыграет на своем поле с Тунисом в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 14:00 мск. Иран — Тунис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Ноября 2022 года
    Иран
  • Тегеран
    •  Иран 14:00 Тунис Тунис
  • Тунис
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    Иран

    Иран по игре смотрится весьма выгодно. Атака во главе с Мехди Тареми выглядит грозно, и способна огорчить любого оппонента.

    Даже в контрольных матчах команда выглядит неплохо. Из трех последних поединков иранцы извлекли две виктории.

    Свой последний поединок Иран провела продуктивно. Команда минимально переиграла сборную Никарагуа.

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    Вот и в матче с тунисцами Иран постарается сыграть на привычных козырях. Да и кроме Тареми в составе иранцев есть кому забивать.

    Тунис

    Эта команда уже не первый год показывает неплохие результаты. Вот только поединки с сильными соперниками всегда являются проблемой.

    Например, последний свой контрольный матч с Бразилией команда провалила. Тунис уступил кудесникам мяча со счетом 5:1.

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    • Наверняка тунисцы в этой встрече куда более активно сыграют в атаке. Тем паче, соперник явно небезгрешен.

    В составе сборной Туниса стоит отметить Сейфеддина Жазири. Опытный форвард способен выдать отдельный яркий поединок.

    Прогноз и ставка

    На победу Ирана в этом матче можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают взять за 4.04, а победу Туниса — за 6.72.

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    Иран будет активно атаковать.

    Тунис не лучшим образом противостоит сильным оппонентам.

    Иранцы наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа Ирана в 1 тайме с коэффициентом 2.23.

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    Иран — Тунис: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. Иран быстро отыщет бреши в обороне тунисцев
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