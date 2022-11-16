Иран
Иран по игре смотрится весьма выгодно. Атака во главе с Мехди Тареми выглядит грозно, и способна огорчить любого оппонента.
Даже в контрольных матчах команда выглядит неплохо. Из трех последних поединков иранцы извлекли две виктории.
Свой последний поединок Иран провела продуктивно. Команда минимально переиграла сборную Никарагуа.
Вот и в матче с тунисцами Иран постарается сыграть на привычных козырях. Да и кроме Тареми в составе иранцев есть кому забивать.
Тунис
Эта команда уже не первый год показывает неплохие результаты. Вот только поединки с сильными соперниками всегда являются проблемой.
Например, последний свой контрольный матч с Бразилией команда провалила. Тунис уступил кудесникам мяча со счетом 5:1.
Наверняка тунисцы в этой встрече куда более активно сыграют в атаке. Тем паче, соперник явно небезгрешен.
В составе сборной Туниса стоит отметить Сейфеддина Жазири. Опытный форвард способен выдать отдельный яркий поединок.
Прогноз и ставка
На победу Ирана в этом матче можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают взять за 4.04, а победу Туниса — за 6.72.
Иран будет активно атаковать.
Тунис
Иранцы наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа Ирана в 1 тайме с коэффициентом 2.23.