Иран сыграет на своем поле с Тунисом в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 14:00 мск. Иран — Тунис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Иран

Иран по игре смотрится весьма выгодно. Атака во главе с Мехди Тареми выглядит грозно, и способна огорчить любого оппонента.

Даже в контрольных матчах команда выглядит неплохо. Из трех последних поединков иранцы извлекли две виктории.

Свой последний поединок Иран провела продуктивно. Команда минимально переиграла сборную Никарагуа.

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Вот и в матче с тунисцами Иран постарается сыграть на привычных козырях. Да и кроме Тареми в составе иранцев есть кому забивать.

Тунис

Эта команда уже не первый год показывает неплохие результаты. Вот только поединки с сильными соперниками всегда являются проблемой.

Например, последний свой контрольный матч с Бразилией команда провалила. Тунис уступил кудесникам мяча со счетом 5:1.

Наверняка тунисцы в этой встрече куда более активно сыграют в атаке. Тем паче, соперник явно небезгрешен.

В составе сборной Туниса стоит отметить Сейфеддина Жазири. Опытный форвард способен выдать отдельный яркий поединок.

Прогноз и ставка

На победу Ирана в этом матче можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают взять за 4.04, а победу Туниса — за 6.72.

Иран будет активно атаковать.

Тунис не лучшим образом противостоит сильным оппонентам .

Иранцы наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа Ирана в 1 тайме с коэффициентом 2.23.