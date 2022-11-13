«Рубин» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 16:00 мск. «Рубин» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

Казанцы пока четвертые, но мечтают о лидерстве. Естественно, каждый матч команда играет исключительно на победу: состав позволяет.

В предыдущем туре чемпионата команда смогла разжиться тремя очками. «Рубин» на выезде минимально одолел махачкалинское «Динамо».

Коэффициенты матча Рубин — Енисей 1X2Новым игрокам 1.933.653.85Фрибет$40

Команда Леонида Слуцкого осенью смотрится неплохо, но несколько необязательных осечек уже допустила. Правда, конкуренты тоже далеко не ушли.

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Енисеем» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков казанцы проиграли трижды.

«Енисей»

Красноярцы также мечтают об элите. Нынешнее 3 место выглядит довольно выгодной диспозицией, но на нем еще нужно удержаться.

Предыдущий тур сложился для команды успешно. «Енисей» одолел неуступчивую «Кубань» со счетом 2:1.

Вот только с атакой имеются проблемы. В 17 матчах красноярцы забили только 26 мячей в ворота соперников.

Да и стабильностью «Енисей» не блещет. Красноярцы могут дать бой любому оппоненту, и, в то же время, потерять очки на ровном месте.

Прогноз и ставка

На победу «Рубина» в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Енисея» — за 3.86.

«Рубин» наверняка будет активно атаковать .

«Енисей» также борется за самые высокие места.

Команда Слуцкого постарается максимально быстро воспользоваться преимущества родной арены. Наши прогноз и ставка — Победа «Рубина» в 1 тайме с коэффициентом 2.45.