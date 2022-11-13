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    «Рубин» не будет медлить

    «Рубин» — «Енисей». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, Первая лига, 13 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Енисей»
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    Леонид Слуцкий
    «Рубин» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 16:00 мск. «Рубин» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Ноября 2022 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 16:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
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    «Рубин»

    Казанцы пока четвертые, но мечтают о лидерстве. Естественно, каждый матч команда играет исключительно на победу: состав позволяет.

    В предыдущем туре чемпионата команда смогла разжиться тремя очками. «Рубин» на выезде минимально одолел махачкалинское «Динамо».

    Коэффициенты матча Рубин — Енисей

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    Команда Леонида Слуцкого осенью смотрится неплохо, но несколько необязательных осечек уже допустила. Правда, конкуренты тоже далеко не ушли.

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Енисеем» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков казанцы проиграли трижды.

    «Енисей»

    Красноярцы также мечтают об элите. Нынешнее 3 место выглядит довольно выгодной диспозицией, но на нем еще нужно удержаться.

    Предыдущий тур сложился для команды успешно. «Енисей» одолел неуступчивую «Кубань» со счетом 2:1.

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    • Вот только с атакой имеются проблемы. В 17 матчах красноярцы забили только 26 мячей в ворота соперников.

    Да и стабильностью «Енисей» не блещет. Красноярцы могут дать бой любому оппоненту, и, в то же время, потерять очки на ровном месте.

    Прогноз и ставка

    На победу «Рубина» в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Енисея» — за 3.86.

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    «Рубин» наверняка будет активно атаковать.

    «Енисей» также борется за самые высокие места.

    Команда Слуцкого постарается максимально быстро воспользоваться преимущества родной арены. Наши прогноз и ставка — Победа «Рубина» в 1 тайме с коэффициентом 2.45.

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    «Рубин» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 13.11.2022. Прогнозы на футбол. «Рубин» не будет медлить
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