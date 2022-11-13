«Рубин»
Казанцы пока четвертые, но мечтают о лидерстве. Естественно, каждый матч команда играет исключительно на победу: состав позволяет.
В предыдущем туре чемпионата команда смогла разжиться тремя очками. «Рубин» на выезде минимально одолел махачкалинское «Динамо».
Коэффициенты матча Рубин — Енисей
Команда Леонида Слуцкого осенью смотрится неплохо, но несколько необязательных осечек уже допустила. Правда, конкуренты тоже далеко не ушли.
Матчи с «Енисеем» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков казанцы проиграли трижды.
«Енисей»
Красноярцы также мечтают об элите. Нынешнее 3 место выглядит довольно выгодной диспозицией, но на нем еще нужно удержаться.
Предыдущий тур сложился для команды успешно. «Енисей» одолел неуступчивую «Кубань» со счетом 2:1.
Вот только с атакой имеются проблемы. В 17 матчах красноярцы забили только 26 мячей в ворота соперников.
Да и стабильностью «Енисей» не блещет. Красноярцы могут дать бой любому оппоненту, и, в то же время, потерять очки на ровном месте.
Прогноз и ставка
На победу «Рубина» в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Енисея» — за 3.86.
«Рубин»
«Енисей» также борется за самые высокие места.
Команда Слуцкого постарается максимально быстро воспользоваться преимущества родной арены. Наши прогноз и ставка — Победа «Рубина» в 1 тайме с коэффициентом 2.45.