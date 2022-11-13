«Монако»
«Монако» в нынешнем сезоне выглядит не столь выгодно. Команда занимает всего лишь 5 место в таблице.
В предыдущем туре команда добыла важнейшие три очка. «Монако» на выезде переиграл «Тулузу» (0:2).
Коэффициенты матча Монако — Марсель
Интересно, что эта виктория стала для команды уже третьей подряд. И в этих матчах монегаски пропустили лишь один мяч.
Матчи с «Марселем» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Монако» выиграл три раза при двух поражениях.
«Марсель»
Марсельцы сейчас пока только четвертые в таблице. Хотя амбиции у клуба едва ли не чемпионские, но реальность иная.
Минувший тур Лиги 1 также стал для команды относительно успешным. Дома «Марсель» минимально переиграл «Лион».
Вот только «Марсель» до той виктории не побеждал почти месяц. Кризис очевиден, и не факт, что победа над «ткачами» станет поворотным моментом.
А вот оборонительные редуты команды крепки. В 14 матчах марсельцы пропустили всего 11 раз.
Прогноз и ставка
На победу «Монако» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Марселя» — за 2.90.
«Монако» наверняка будет активно атаковать. «Марсель»
Хозяева выглядят сильнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 2.30.