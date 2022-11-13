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    «Монако» расправится с марсельцами

    «Монако» — «Марсель». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Лига 1, 13 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Марсель»
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    Александр Головин
    «Монако» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 22:45 мск. «Монако» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Ноября 2022 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 22:45 Марсель Марсель
  • Лига чемпионов. Группа D
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    «Монако»

    «Монако» в нынешнем сезоне выглядит не столь выгодно. Команда занимает всего лишь 5 место в таблице.

    В предыдущем туре команда добыла важнейшие три очка. «Монако» на выезде переиграл «Тулузу» (0:2).

    Коэффициенты матча Монако — Марсель

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    Интересно, что эта виктория стала для команды уже третьей подряд. И в этих матчах монегаски пропустили лишь один мяч.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи с «Марселем» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Монако» выиграл три раза при двух поражениях.

    «Марсель»

    Марсельцы сейчас пока только четвертые в таблице. Хотя амбиции у клуба едва ли не чемпионские, но реальность иная.

    Минувший тур Лиги 1 также стал для команды относительно успешным. Дома «Марсель» минимально переиграл «Лион».

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    • Вот только «Марсель» до той виктории не побеждал почти месяц. Кризис очевиден, и не факт, что победа над «ткачами» станет поворотным моментом.

    А вот оборонительные редуты команды крепки. В 14 матчах марсельцы пропустили всего 11 раз.

    Прогноз и ставка

    На победу «Монако» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Марселя» — за 2.90.

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    «Монако» наверняка будет активно атаковать. «Марсель» побеждает с заметным скрипом.

    Хозяева выглядят сильнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 2.30.

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    «Монако» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 13.11.2022. Прогнозы на футбол. «Монако» расправится с марсельцами
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