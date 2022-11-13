«Монако» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 22:45 мск. «Монако» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монако» в нынешнем сезоне выглядит не столь выгодно. Команда занимает всего лишь 5 место в таблице.

В предыдущем туре команда добыла важнейшие три очка. «Монако» на выезде переиграл «Тулузу» (0:2).

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Интересно, что эта виктория стала для команды уже третьей подряд. И в этих матчах монегаски пропустили лишь один мяч.

Все прогнозы на Лигу 1

Матчи с «Марселем» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Монако» выиграл три раза при двух поражениях.

«Марсель»

Марсельцы сейчас пока только четвертые в таблице. Хотя амбиции у клуба едва ли не чемпионские, но реальность иная.

Минувший тур Лиги 1 также стал для команды относительно успешным. Дома «Марсель» минимально переиграл «Лион».

Вот только «Марсель» до той виктории не побеждал почти месяц. Кризис очевиден, и не факт, что победа над «ткачами» станет поворотным моментом.

А вот оборонительные редуты команды крепки. В 14 матчах марсельцы пропустили всего 11 раз.

Прогноз и ставка

На победу «Монако» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Марселя» — за 2.90.

«Монако» наверняка будет активно атаковать. «Марсель» побеждает с заметным скрипом .

Хозяева выглядят сильнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 2.30.