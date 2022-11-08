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    «Специя» с «Удинезе» сыграют на «минималках»

    «Специя» — «Удинезе». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Серия А, 8 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Специя» — «Удинезе»
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    Жерар Деулофеу
    «Специя» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 20:30 мск. «Специя» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Ноября 2022 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 20:30 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Специя»

    Эта команда явно будет бороться лишь за выживание. Правда, удачный опыт такой борьбы у нее имеется.

    В последних матчах «Специя» выглядела явно не лучшим образом. Так что нужно срочно набирать очки.

    Коэффициенты матча Специя — Удинезе

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  • 4.403.651.80Фрибет$40
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    Наверняка на этот поединок у хозяев имеются особые планы. Да и с фриуланцами «Специя» традиционно играет удачно.

    Все прогнозы на Серию А

    Из пяти последних очных поединков «Специя» выиграла трижды при двух поражениях. Последнее свидание тоже завершилось викторией (2:3).

    «Удинезе»

    Удинцы в текущем сезоне смотрятся вполне себе прилично. Команда способна пободаться за выход в еврокубки.

    Минувший тур команда провела не столь удачно. Дома «Удинезе» не смог одолеть скромный «Лечче» (1:1).

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    • Правда, с ничьими команда что-то зачастила. Два своих последних поединка фриуланцы завершили паритетами.

    Последняя победа команды случилась еще месяц назад. Так что имеется мотивация прервать этот неудачный сериал.

    Прогноз и ставка

    На победу «Удинезе» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Специи» — за 4.75.

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    «Специя» традиционно выгодно выглядит в матчах с «Удинезе».

    «Удинезе» в последних поединках не блещет в плане реализации.

    Удинцы имеют относительно надежные тылы. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.01.

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    «Специя» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 08.11.2022. Прогнозы на футбол. «Специя» с «Удинезе» сыграют на «минималках»
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