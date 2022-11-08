«Специя» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 20:30 мск. «Специя» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

Эта команда явно будет бороться лишь за выживание. Правда, удачный опыт такой борьбы у нее имеется.

В последних матчах «Специя» выглядела явно не лучшим образом. Так что нужно срочно набирать очки.

Коэффициенты матча Специя — Удинезе 1X2Новым игрокам 4.403.651.80Фрибет$40

Наверняка на этот поединок у хозяев имеются особые планы. Да и с фриуланцами «Специя» традиционно играет удачно.

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Из пяти последних очных поединков «Специя» выиграла трижды при двух поражениях. Последнее свидание тоже завершилось викторией (2:3).

«Удинезе»

Удинцы в текущем сезоне смотрятся вполне себе прилично. Команда способна пободаться за выход в еврокубки.

Минувший тур команда провела не столь удачно. Дома «Удинезе» не смог одолеть скромный «Лечче» (1:1).

Правда, с ничьими команда что-то зачастила. Два своих последних поединка фриуланцы завершили паритетами.

Последняя победа команды случилась еще месяц назад. Так что имеется мотивация прервать этот неудачный сериал.

Прогноз и ставка

На победу «Удинезе» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Специи» — за 4.75.

«Специя» традиционно выгодно выглядит в матчах с «Удинезе».

«Удинезе» в последних поединках не блещет в плане реализации .

Удинцы имеют относительно надежные тылы. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.01.