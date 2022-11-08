«Специя»
Эта команда явно будет бороться лишь за выживание. Правда, удачный опыт такой борьбы у нее имеется.
В последних матчах «Специя» выглядела явно не лучшим образом. Так что нужно срочно набирать очки.
Коэффициенты матча Специя — Удинезе
Наверняка на этот поединок у хозяев имеются особые планы. Да и с фриуланцами «Специя» традиционно играет удачно.
Из пяти последних очных поединков «Специя» выиграла трижды при двух поражениях. Последнее свидание тоже завершилось викторией (2:3).
«Удинезе»
Удинцы в текущем сезоне смотрятся вполне себе прилично. Команда способна пободаться за выход в еврокубки.
Минувший тур команда провела не столь удачно. Дома «Удинезе» не смог одолеть скромный «Лечче» (1:1).
Правда, с ничьими команда что-то зачастила. Два своих последних поединка фриуланцы завершили паритетами.
Последняя победа команды случилась еще месяц назад. Так что имеется мотивация прервать этот неудачный сериал.
Прогноз и ставка
На победу «Удинезе» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Специи» — за 4.75.
«Специя» традиционно выгодно выглядит в матчах с «Удинезе».
«Удинезе» в последних поединках
Удинцы имеют относительно надежные тылы. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.01.