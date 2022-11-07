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    «Луго» и «Картахена» без голов зрителей не оставят

    «Луго» — «Картахена». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Испании, 7 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Луго» — «Картахена»
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    Игрок «Картахены»
    В заключительном матче 15-го тура второго испанского дивизиона «Луго» на своем поле примет «Картахену». Игра пройдет 7 ноября и начнется в 23:00 по мск. «Луго» — «Картахена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 07 Ноября 2022 года
    Луго
  • Испания. Сегунда
    •  Луго 23:00 Картахена Картахена
  • Испания. Сегунда
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    «Луго»

    «Луго» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и удачно с ней справился. В этом же первенстве команде также уготована битва за выживание. Сейчас она идет 17-й, но опасную зону опережает лишь по дополнительным показателям.

    Галисийцы за 14 проведенных встреч потерпели поражения в семи из них, а также смогли добиться три виктории и четыре поединка свели вничью, забили 14 голов, а пропустили на четыре больше.

    В прошлом туре первенства «красно-бело-голубые» уступили на выезде со счетом 0:1 «Эйбару», а ранее они обыграли дома 2:0 «Бургос» и расписали мировую с «Мирандесем» 0:0. Перед этим же они уступили в пяти матчах из семи при двух ничьих.

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    В родных стенах «Луго» в текущем розыгрыше Сегунды добился двух викторий за семь проведенных встреч, столько же раз он играл вничью и потерпел три неудачи.

    «Картахена»

    «Картахене» в прошлом сезоне совсем немного не хватило для попадания в зону плей-офф. В этом чемпионате клуб с 24 очками на текущий момент идет пятым, уступая второй строке три пункта.

    За всю турнирную дистанцию «черно-белые» выиграли семь поединков из 14 проведенных, три раза сыграли вничью и потерпели четыре фиаско, разница мячей 18:14.

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    • За прошедшие пять встреч первенства «подводники» смогли выиграть обе домашние игры, а на выезде дважды сыграли вничью и уступали. В минувшем туре они на своем поле одолели аутсайдера «Малагу» 2:1.

    В шести гостевых играх текущего розыгрыша Сегунды «Картахена» победила в половине случаев, расписала еще одну мировую и дважды терпела неудачи.

    В четырех очных матчах противостояниях эти клубы неизменно обыгрывали друг друга на своем поле. Причем в трех случаях они пробивали верх.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На победу «Луго» предлагают — 2.75.

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    На викторию «Картахены» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.00.

    В данном поединке стоит ждать хотя бы пару забитых мячей, так как между собой эти клубы зачастую выдают верховые поединки, плюс к этому «подводники» являются одной из самых результативных команд в лиге.

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    «Луго» — «Картахена»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 07.11.2022. Прогнозы на футбол. «Луго» и «Картахена» без голов зрителей не оставят
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