В заключительном матче 15-го тура второго испанского дивизиона «Луго» на своем поле примет «Картахену». Игра пройдет 7 ноября и начнется в 23:00 по мск. «Луго» — «Картахена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Луго»

«Луго» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и удачно с ней справился. В этом же первенстве команде также уготована битва за выживание. Сейчас она идет 17-й, но опасную зону опережает лишь по дополнительным показателям.

Галисийцы за 14 проведенных встреч потерпели поражения в семи из них, а также смогли добиться три виктории и четыре поединка свели вничью, забили 14 голов, а пропустили на четыре больше.

В прошлом туре первенства «красно-бело-голубые» уступили на выезде со счетом 0:1 «Эйбару», а ранее они обыграли дома 2:0 «Бургос» и расписали мировую с «Мирандесем» 0:0. Перед этим же они уступили в пяти матчах из семи при двух ничьих.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Луго» в текущем розыгрыше Сегунды добился двух викторий за семь проведенных встреч, столько же раз он играл вничью и потерпел три неудачи.

«Картахена»

«Картахене» в прошлом сезоне совсем немного не хватило для попадания в зону плей-офф. В этом чемпионате клуб с 24 очками на текущий момент идет пятым, уступая второй строке три пункта.

За всю турнирную дистанцию «черно-белые» выиграли семь поединков из 14 проведенных, три раза сыграли вничью и потерпели четыре фиаско, разница мячей 18:14.

За прошедшие пять встреч первенства «подводники» смогли выиграть обе домашние игры, а на выезде дважды сыграли вничью и уступали. В минувшем туре они на своем поле одолели аутсайдера «Малагу» 2:1.

В шести гостевых играх текущего розыгрыша Сегунды «Картахена» победила в половине случаев, расписала еще одну мировую и дважды терпела неудачи.

В четырех очных матчах противостояниях эти клубы неизменно обыгрывали друг друга на своем поле. Причем в трех случаях они пробивали верх.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На победу «Луго» предлагают — 2.75.

На викторию «Картахены» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.00.

В данном поединке стоит ждать хотя бы пару забитых мячей, так как между собой эти клубы зачастую выдают верховые поединки, плюс к этому «подводники» являются одной из самых результативных команд в лиге.