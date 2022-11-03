В четверг, 3 ноября «Жальгирис» дома сыграет против «Слована». Группа H. Матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций начнётся в 20:45 (мск). «Жальгирис» — «Слован»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жальгирис»

Запутанная ситуация в квартете H. 3 очка разделяют первую от последней команды. Чемпион Литвы на последнем месте в группе. У «Жальгириса» — 5 очков.

Литовский коллектив сыграл вничью со «Слованом» (0:0) и «Базелем» (2:2). Обе встречи прошли на выезде.

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Плюс у «Жальгириса» есть домашняя победа над «Пюником» (2:1). Во внутреннем первенстве «Жальгирис» уничтожил аутсайдера лиги «Джюгас» (6:0).

«Слован»

Чемпион Словакии — лидер группы. У «Слована» — 8 набранных очков. В 5 матчах Лиги конференций клуб одержал 2 победы, 2 матча завершил вничью и в 1 поединке уступил.

В последней игре клуб из Братиславы смог переиграть «Пюник» со счетом 2:1. Именно эта победа подняла клуб на 1 место.

Параллельно команда выступает в чемпионате Словакии. В 16-м туре «Слован» с минимальным счётом переиграл «Литовски Микулаш» (1:0).

«Слован» лидер внутреннего первенства. У команды 35 очков. Преимущество над конкурентами составляет 6 баллов.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостям. На победу «Слована» в этом матче можно поставить за 2.28, ничью оценивают в 3.44, а победу «Жальгириса» предлагают взять — за 2.97.

Прогноз — «Жальгирис» играет дома и будет настроен на победу. Литовский клуб может выложиться на максимуме, обыграть соперника и выйти в плей-офф Лиги конференций.

Ставка — победа «Жальгириса» с коэффициентом 2.97.