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    Победа и путевка в плей-офф для «Жальгириса»?

    «Жальгирис» — «Слован». Прогноз, ставка (к. 2.97) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 6, квартет H, 3 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Жальгирис» — «Слован»
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    «Мальмё» — «Жальгирис». Квалификация Лиги чемпионов
    В четверг, 3 ноября «Жальгирис» дома сыграет против «Слована». Группа H. Матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций начнётся в 20:45 (мск). «Жальгирис» — «Слован»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа H 03 Ноября 2022 года
    Жальгирис
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    •  Жальгирис 20:45 Слован Слован
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    «Жальгирис»

    Запутанная ситуация в квартете H. 3 очка разделяют первую от последней команды. Чемпион Литвы на последнем месте в группе. У «Жальгириса» — 5 очков.

    Литовский коллектив сыграл вничью со «Слованом» (0:0) и «Базелем» (2:2). Обе встречи прошли на выезде.

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    Плюс у «Жальгириса» есть домашняя победа над «Пюником» (2:1). Во внутреннем первенстве «Жальгирис» уничтожил аутсайдера лиги «Джюгас» (6:0).

    «Слован»

    Чемпион Словакии — лидер группы. У «Слована» — 8 набранных очков. В 5 матчах Лиги конференций клуб одержал 2 победы, 2 матча завершил вничью и в 1 поединке уступил.

    В последней игре клуб из Братиславы смог переиграть «Пюник» со счетом 2:1. Именно эта победа подняла клуб на 1 место.

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    • Параллельно команда выступает в чемпионате Словакии. В 16-м туре «Слован» с минимальным счётом переиграл «Литовски Микулаш» (1:0).

    «Слован» лидер внутреннего первенства. У команды 35 очков. Преимущество над конкурентами составляет 6 баллов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостям. На победу «Слована» в этом матче можно поставить за 2.28, ничью оценивают в 3.44, а победу «Жальгириса» предлагают взять — за 2.97.

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    Прогноз — «Жальгирис» играет дома и будет настроен на победу. Литовский клуб может выложиться на максимуме, обыграть соперника и выйти в плей-офф Лиги конференций.

    Ставка — победа «Жальгириса» с коэффициентом 2.97.

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    «Жальгирис» — «Слован»: прогноз, ставка (2.97), статистика, коэффициенты матча 03.11.2022. Прогнозы на футбол. Победа и путевка в плей-офф для «Жальгириса»?
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