«Жальгирис»
Запутанная ситуация в квартете H. 3 очка разделяют первую от последней команды. Чемпион Литвы на последнем месте в группе. У «Жальгириса» — 5 очков.
Литовский коллектив сыграл вничью со «Слованом» (0:0) и «Базелем» (2:2). Обе встречи прошли на выезде.
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Плюс у «Жальгириса» есть домашняя победа над «Пюником» (2:1). Во внутреннем первенстве «Жальгирис» уничтожил аутсайдера лиги «Джюгас» (6:0).
«Слован»
Чемпион Словакии — лидер группы. У «Слована» — 8 набранных очков. В 5 матчах Лиги конференций клуб одержал 2 победы, 2 матча завершил вничью и в 1 поединке уступил.
В последней игре клуб из Братиславы смог переиграть «Пюник» со счетом 2:1. Именно эта победа подняла клуб на 1 место.
Параллельно команда выступает в чемпионате Словакии. В 16-м туре «Слован» с минимальным счётом переиграл «Литовски Микулаш» (1:0).
«Слован» лидер внутреннего первенства. У команды 35 очков. Преимущество над конкурентами составляет 6 баллов.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостям. На победу «Слована» в этом матче можно поставить за 2.28, ничью оценивают в 3.44, а победу «Жальгириса» предлагают взять — за 2.97.
Прогноз — «Жальгирис» играет дома и будет настроен на победу. Литовский клуб может выложиться на максимуме, обыграть соперника и выйти в плей-офф Лиги конференций.
Ставка — победа «Жальгириса» с коэффициентом 2.97.