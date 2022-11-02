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    В Ярославле будут забивать

    «Шинник» — «Кубань». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок России, 2 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Кубань»
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    Вадим Евсеев
    «Шинник» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках плей-офф Кубка России. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 19:00 мск. «Шинник» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 02 Ноября 2022 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 19:00 Кубань Кубань
  • Краснодар
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    «Шинник»

    Ярославцы серьезно прибавили по ходу сезона. Чувствуется, что команда Вадима Евсеева может побороться даже за стыки.

    Вот и минувший тур принес команде успех. «Шинник» дома сумел одолеть тульский «Арсенал» (2:1).

    Ярославцы выиграли два своих последних матча. Да и в обороне команда Евсеева действует слаженно.

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    В сентябре «Шинник» уже играл с кубанцами. Тогда судьбу встречи решил точный выстрел Артема Кулишева.

    «Кубань»

    Краснодарцы снова откатились в опасную зону. «Кубань» явно не впечатляет, особенно в последних поединках.

    Два своих последних матча команда проиграла. Последняя же победа случилась еще месяц назад.

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    • Минувший тур «Кубань» не может записать себе в актив. Дома команда минимально уступила «Родине».

    Главной проблемой команды является низкая результативность. В 16 матчах забито всего 15 мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Шинника» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Кубани» — за 3.90.

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    «Шинник» наверняка будет активно атаковать. «Кубань» осенью выглядит неуверенно.

    Обе команды наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Шинник» — «Кубань»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.11.2022. Прогнозы на футбол. В Ярославле будут забивать
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