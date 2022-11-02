«Шинник» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках плей-офф Кубка России. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 19:00 мск. «Шинник» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

Ярославцы серьезно прибавили по ходу сезона. Чувствуется, что команда Вадима Евсеева может побороться даже за стыки.

Вот и минувший тур принес команде успех. «Шинник» дома сумел одолеть тульский «Арсенал» (2:1).

Ярославцы выиграли два своих последних матча. Да и в обороне команда Евсеева действует слаженно.

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В сентябре «Шинник» уже играл с кубанцами. Тогда судьбу встречи решил точный выстрел Артема Кулишева.

«Кубань»

Краснодарцы снова откатились в опасную зону. «Кубань» явно не впечатляет, особенно в последних поединках.

Два своих последних матча команда проиграла. Последняя же победа случилась еще месяц назад.

Минувший тур «Кубань» не может записать себе в актив. Дома команда минимально уступила «Родине».

Главной проблемой команды является низкая результативность. В 16 матчах забито всего 15 мячей.

Прогноз и ставка

На победу «Шинника» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Кубани» — за 3.90.

«Шинник» наверняка будет активно атаковать . «Кубань» осенью выглядит неуверенно.

Обе команды наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.00.