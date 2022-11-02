«Шинник»
Ярославцы серьезно прибавили по ходу сезона. Чувствуется, что команда Вадима Евсеева может побороться даже за стыки.
Вот и минувший тур принес команде успех. «Шинник» дома сумел одолеть тульский «Арсенал» (2:1).
Ярославцы выиграли два своих последних матча. Да и в обороне команда Евсеева действует слаженно.
В сентябре «Шинник» уже играл с кубанцами. Тогда судьбу встречи решил точный выстрел Артема Кулишева.
«Кубань»
Краснодарцы снова откатились в опасную зону. «Кубань» явно не впечатляет, особенно в последних поединках.
Два своих последних матча команда проиграла. Последняя же победа случилась еще месяц назад.
Минувший тур «Кубань» не может записать себе в актив. Дома команда минимально уступила «Родине».
Главной проблемой команды является низкая результативность. В 16 матчах забито всего 15 мячей.
Прогноз и ставка
На победу «Шинника» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Кубани» — за 3.90.
«Шинник»
Обе команды наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.00.