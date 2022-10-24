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    «Кривбасс» — «Ингулец». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, УПЛ, 24 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кривбасс» — «Ингулец»
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    «Кривбасс»
    «Кривбасс» сыграет на своем поле с «Ингульцом» в рамках 9-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 24 октября, начало — в 13:00 мск. «Кривбасс» — «Ингулец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 24 Октября 2022 года
    Kryvbas
  • Украина. Премьер-лига
    •  Kryvbas 13:00 Ингулец Ингулец
  • Петрово
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    «Кривбасс»

    «Кривбасс» стартовал крайне неудачно. Юрию Вернидубу пока не удается вывести команду из опасной зоны.

    В минувшем туре «Кривбасс» вновь уступил. На выезде подопечные Вернидуба проиграли «Александрии» (2:0).

    Уже два матча к ряду команда не забивает. Да и вообще, с атакой у криворожан огромные проблемы — только 2 забитых мяча в 7 матчах.

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    «Кривбасс» будет максимально настроен на победу. Отступать команде просто некуда, да и начинать забивать пора бы.

    «Ингулец»

    У команды Сергея Лавриненко тоже напряженка с результатами. Сейчас «Ингулец» находится на 14 месте.

    «Ингулец» также имеет проблемы с реализацией. В 7 матчах забито всего 6 мячей.

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    • Зато минувший тур «Ингулец» провел продуктивно. Команда Лавриненко отобрала очки у «Днепра-1» (2:2).

    Как и у криворожан, у «Ингульца» еще нет побед в чемпионате. Так что гости явно постараются открыть им счет.

    Прогноз и ставка

    На победу «Кривбасса» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Ингульца» — за 2.80.

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    «Кривбасс» испытывает трудности в плане реализации. «Ингулец» многовато пропускает в свои ворота.

    Команда Вернидуба наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Кривбасса» с коэффициентом 2.55.

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    «Кривбасс» — «Ингулец»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 24.10.2022. Прогнозы на футбол. «Кривбасс» добудет первую викторию
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