«Кривбасс» сыграет на своем поле с «Ингульцом» в рамках 9-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 24 октября, начало — в 13:00 мск. «Кривбасс» — «Ингулец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кривбасс»

«Кривбасс» стартовал крайне неудачно. Юрию Вернидубу пока не удается вывести команду из опасной зоны.

В минувшем туре «Кривбасс» вновь уступил. На выезде подопечные Вернидуба проиграли «Александрии» (2:0).

Уже два матча к ряду команда не забивает. Да и вообще, с атакой у криворожан огромные проблемы — только 2 забитых мяча в 7 матчах.

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«Кривбасс» будет максимально настроен на победу. Отступать команде просто некуда, да и начинать забивать пора бы.

«Ингулец»

У команды Сергея Лавриненко тоже напряженка с результатами. Сейчас «Ингулец» находится на 14 месте.

«Ингулец» также имеет проблемы с реализацией. В 7 матчах забито всего 6 мячей.

Зато минувший тур «Ингулец» провел продуктивно. Команда Лавриненко отобрала очки у «Днепра-1» (2:2).

Как и у криворожан, у «Ингульца» еще нет побед в чемпионате. Так что гости явно постараются открыть им счет.

Прогноз и ставка

На победу «Кривбасса» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Ингульца» — за 2.80.

«Кривбасс» испытывает трудности в плане реализации. «Ингулец» многовато пропускает в свои ворота .

Команда Вернидуба наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Кривбасса» с коэффициентом 2.55.