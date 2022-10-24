«Кривбасс»
«Кривбасс» стартовал крайне неудачно. Юрию Вернидубу пока не удается вывести команду из опасной зоны.
В минувшем туре «Кривбасс» вновь уступил. На выезде подопечные Вернидуба проиграли «Александрии» (2:0).
Уже два матча к ряду команда не забивает. Да и вообще, с атакой у криворожан огромные проблемы — только 2 забитых мяча в 7 матчах.
«Кривбасс» будет максимально настроен на победу. Отступать команде просто некуда, да и начинать забивать пора бы.
«Ингулец»
У команды Сергея Лавриненко тоже напряженка с результатами. Сейчас «Ингулец» находится на 14 месте.
«Ингулец» также имеет проблемы с реализацией. В 7 матчах забито всего 6 мячей.
Зато минувший тур «Ингулец» провел продуктивно. Команда Лавриненко отобрала очки у «Днепра-1» (2:2).
Как и у криворожан, у «Ингульца» еще нет побед в чемпионате. Так что гости явно постараются открыть им счет.
Прогноз и ставка
На победу «Кривбасса» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Ингульца» — за 2.80.
«Кривбасс» испытывает трудности в плане реализации. «Ингулец»
Команда Вернидуба наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Кривбасса» с коэффициентом 2.55.