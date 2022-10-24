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    «Колос» дожмет «моряков»

    «Колос» — «Черноморец». Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, УПЛ, 24 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Колос» — «Черноморец»
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    Сергей Кравченко
    «Колос» сыграет на своем поле с «Черноморцем» в рамках 9-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 24 октября, начало — в 15:00 мск. «Колос» — «Черноморец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 24 Октября 2022 года
    Колос
  • Ковалёвка
    •  Колос 15:00 Черноморец Од Черноморец Од
  • Украина. Премьер-лига
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    «Колос»

    «Колос» в нынешнем чемпионате не хватает с неба звезд. Текущее 7 место для клуба вряд ли назовешь успешным.

    Вот и в минувшем туре «Колос» потерпел поражение. Команда Ярослава Вишняка была разгромлена «Шахтером» (3:0).

    Уже три матча к ряду команда не забивает. Да и вообще, с атакой у ковалевцев имеются проблемы — всего 5 мячей в 7 поединках.

    Все прогнозы на футбол

    «Колос» будет максимально настроен на победу. Тем паче, оппонент выглядит откровенно бледно.

    «Черноморец»

    Одесситы находятся на дне турнирной таблицы. «Моряки» в 7 матчах набрали всего 2 очка.

    «Черноморец» также имеет проблемы с реализацией. В 7 матчах забито всего 4 мяча.

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    • Минувший тур «Черноморец» вновь провел неудачно. Одесситы были разгромлены «Зарей» (0:4).

    «Моряки» испытывают трудности во всех линиях. Особенно это касается обороны, которая дала результативный сбой уже 12 раз.

    Прогноз и ставка

    На победу «Колоса» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Черноморца» — за 3.86.

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    «Колос» наверняка будет активно атаковать. «Черноморец» многовато пропускает.

    Команда Вишняка способна прибавить по ходу поединка. Наши прогноз и ставка — Победа «Колоса» во 2 тайме с коэффициентом 2.32.

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    «Колос» — «Черноморец»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 24.10.2022. Прогнозы на футбол. «Колос» дожмет «моряков»
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