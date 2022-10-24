«Колос» сыграет на своем поле с «Черноморцем» в рамках 9-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 24 октября, начало — в 15:00 мск. «Колос» — «Черноморец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колос»

«Колос» в нынешнем чемпионате не хватает с неба звезд. Текущее 7 место для клуба вряд ли назовешь успешным.

Вот и в минувшем туре «Колос» потерпел поражение. Команда Ярослава Вишняка была разгромлена «Шахтером» (3:0).

Уже три матча к ряду команда не забивает. Да и вообще, с атакой у ковалевцев имеются проблемы — всего 5 мячей в 7 поединках.

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«Колос» будет максимально настроен на победу. Тем паче, оппонент выглядит откровенно бледно.

«Черноморец»

Одесситы находятся на дне турнирной таблицы. «Моряки» в 7 матчах набрали всего 2 очка.

«Черноморец» также имеет проблемы с реализацией. В 7 матчах забито всего 4 мяча.

Минувший тур «Черноморец» вновь провел неудачно. Одесситы были разгромлены «Зарей» (0:4).

«Моряки» испытывают трудности во всех линиях. Особенно это касается обороны, которая дала результативный сбой уже 12 раз.

Прогноз и ставка

На победу «Колоса» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Черноморца» — за 3.86.

«Колос» наверняка будет активно атаковать . «Черноморец» многовато пропускает.

Команда Вишняка способна прибавить по ходу поединка. Наши прогноз и ставка — Победа «Колоса» во 2 тайме с коэффициентом 2.32.