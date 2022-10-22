21 октября в Леверкузене «Байер» примет «Вольфсбург» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Встреча команд начнется в 16:30 мск. «Байер» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Байер» проводит ужасную половину сезона. Только в октябре у команды 3 поражения в 4 встречах. Причем неудачи очень болезненные.

В последних поединках «фармацевты» проиграли «Порту» 0:3 в Лиге чемпионов. В конце сентября этому же сопернику они уступили 0:2.

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В Бундеслиге, в ее 10-м туре, «Байер» проиграл «Айнтрахту» со счетом 1:5. Последнее подобное крупное фиаско команда потерпела в сентябре, когда проиграла «Баварии» 0:4. С тем же счетом леверкузенцы выиграли у «Шальке». В таблице «Байер» идет 16-м с 8 очками.

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В списке травмированных у хозяев Флориан Вирц, Эсекиэль Паласиос, Сердар Азмун и Карим Бельараби.

«Вольфсбург»

У «волков» в активе 10 баллов за счет большего количества ничьих. У команды 2 победы, 4 ничьи и 4 поражения.

К матче в Леверкузене «Вольфсбург» подошел с серией из трех игр без поражений, в которой 2 ничьи и победа.

После поражения от «Униона» (0:2), гости обыграли «Штутгарт»(3:2), а затем сыграли вничью с «Аугсбургом» (1:1) и «Боруссией» М (2:2).

Закрепить успех в чемпионате «Вольфсбург» решил победой в Кубке Германии. В 1/16 финала коллектив одолел на выезде «Айнтрахт Брауншвейг» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры дают на победу «Байера» 1.71. Победа «Вольфсбурга» выставлена с коэффициентом 4.60.

Стоит ожидать, что матч будет результативным. «Байер» — одна из самых пропускающих команд Бундеслиги на данный момент. «Вольфсбург» тоже достаточно пропустил, в последних матчах турнира в том числе.

В таком случае можно взять вариант со ставкой на тотал больше 3, который букмекеры дают с коэффициентом 1.94.