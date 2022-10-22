«Байер»
«Байер» проводит ужасную половину сезона. Только в октябре у команды 3 поражения в 4 встречах. Причем неудачи очень болезненные.
В последних поединках «фармацевты» проиграли «Порту» 0:3 в Лиге чемпионов. В конце сентября этому же сопернику они уступили 0:2.
Коэффициенты матча Байер — Вольфсбург
В Бундеслиге, в ее 10-м туре, «Байер» проиграл «Айнтрахту» со счетом 1:5. Последнее подобное крупное фиаско команда потерпела в сентябре, когда проиграла «Баварии» 0:4. С тем же счетом леверкузенцы выиграли у «Шальке». В таблице «Байер» идет 16-м с 8 очками.
В списке травмированных у хозяев Флориан Вирц, Эсекиэль Паласиос, Сердар Азмун и Карим Бельараби.
«Вольфсбург»
У «волков» в активе 10 баллов за счет большего количества ничьих. У команды 2 победы, 4 ничьи и 4 поражения.
К матче в Леверкузене «Вольфсбург» подошел с серией из трех игр без поражений, в которой 2 ничьи и победа.
После поражения от «Униона» (0:2), гости обыграли «Штутгарт»(3:2), а затем сыграли вничью с «Аугсбургом» (1:1) и «Боруссией» М (2:2).
Закрепить успех в чемпионате «Вольфсбург» решил победой в Кубке Германии. В 1/16 финала коллектив одолел на выезде «Айнтрахт Брауншвейг» (2:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры дают на победу «Байера» 1.71. Победа «Вольфсбурга» выставлена с коэффициентом 4.60.
Стоит ожидать, что матч будет результативным. «Байер» — одна из самых пропускающих команд Бундеслиги на данный момент. «Вольфсбург» тоже достаточно пропустил, в последних матчах турнира в том числе.
В таком случае можно взять вариант со ставкой на тотал больше 3, который букмекеры дают с коэффициентом 1.94.