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    Очередная виктория «Бордо»?!

    «Бастия» — «Бордо». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, Лига 2, 17 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бастия» — «Бордо»
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    Даниил Игнатенко
    «Бастия» сыграет на своем поле с «Бордо» в рамках 12-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 октября, начало — в 21:45 мск. «Бастия» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бастия»

    «Бастия» на текущий момент находится на экваторе турнирной таблицы второго по рангу дивизиона. В 11 матчах команда выиграла и проиграла по 5 раз.

    Вот только атакуют корсиканцы не столь ярко. В 11 турах команда смогла забить лишь 12 мячей.

    В своем последнем поединке «Бастия» не смогла разжиться очками. На выезде команда уступила «Гавру» (3:0).

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    «Бастия» традиционно сложно противостоит жирондинцам. Из пяти последних очных поединков команда выиграла и проиграла по разу.

    «Бордо»

    Вылет из элиты стал для жирондинцев настоящим шоком. Теперь нужно срочно возвращаться, и пока команда лидирует в Лиге 2.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 11 матчах игроки «Бордо» отличились только 17 мячами.

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    • Свой последний поединок жирондинцы провели удачно. Дома «Бордо» уверенно переиграл «Мец» (2:0).

    В составе команды выделяется Джош Маджа. Нигерийский форвард настрелял уже 7 мячей в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    На победу «Бордо» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Бастии» — за 2.80.

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    «Бастия» испытывает трудности в организации игры.

    Жирондинцы выиграли три своих последних матча.

    Гости намерены продолжить свой победный путь. Наши прогноз и ставка — Победа «Бордо» с коэффициентом 2.55.

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    «Бастия» — «Бордо»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 17.10.2022. Прогнозы на футбол. Очередная виктория «Бордо»?!
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