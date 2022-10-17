«Бастия» сыграет на своем поле с «Бордо» в рамках 12-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 октября, начало — в 21:45 мск. «Бастия» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бастия»

«Бастия» на текущий момент находится на экваторе турнирной таблицы второго по рангу дивизиона. В 11 матчах команда выиграла и проиграла по 5 раз.

Вот только атакуют корсиканцы не столь ярко. В 11 турах команда смогла забить лишь 12 мячей.

В своем последнем поединке «Бастия» не смогла разжиться очками. На выезде команда уступила «Гавру» (3:0).

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«Бастия» традиционно сложно противостоит жирондинцам. Из пяти последних очных поединков команда выиграла и проиграла по разу.

«Бордо»

Вылет из элиты стал для жирондинцев настоящим шоком. Теперь нужно срочно возвращаться, и пока команда лидирует в Лиге 2.

Главным бичом команды является слабая атака. В 11 матчах игроки «Бордо» отличились только 17 мячами.

Свой последний поединок жирондинцы провели удачно. Дома «Бордо» уверенно переиграл «Мец» (2:0).

В составе команды выделяется Джош Маджа. Нигерийский форвард настрелял уже 7 мячей в чемпионате.

Прогноз и ставка

На победу «Бордо» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Бастии» — за 2.80.

«Бастия» испытывает трудности в организации игры.

Жирондинцы выиграли три своих последних матча .

Гости намерены продолжить свой победный путь. Наши прогноз и ставка — Победа «Бордо» с коэффициентом 2.55.