«Бастия»
«Бастия» на текущий момент находится на экваторе турнирной таблицы второго по рангу дивизиона. В 11 матчах команда выиграла и проиграла по 5 раз.
Вот только атакуют корсиканцы не столь ярко. В 11 турах команда смогла забить лишь 12 мячей.
В своем последнем поединке «Бастия» не смогла разжиться очками. На выезде команда уступила «Гавру» (3:0).
«Бастия» традиционно сложно противостоит жирондинцам. Из пяти последних очных поединков команда выиграла и проиграла по разу.
«Бордо»
Вылет из элиты стал для жирондинцев настоящим шоком. Теперь нужно срочно возвращаться, и пока команда лидирует в Лиге 2.
Главным бичом команды является слабая атака. В 11 матчах игроки «Бордо» отличились только 17 мячами.
Свой последний поединок жирондинцы провели удачно. Дома «Бордо» уверенно переиграл «Мец» (2:0).
В составе команды выделяется Джош Маджа. Нигерийский форвард настрелял уже 7 мячей в чемпионате.
Прогноз и ставка
На победу «Бордо» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Бастии» — за 2.80.
«Бастия» испытывает трудности в организации игры.
Жирондинцы
Гости намерены продолжить свой победный путь. Наши прогноз и ставка — Победа «Бордо» с коэффициентом 2.55.