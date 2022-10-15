«Фулхэм»
«Фулхэм» прошлый сезон провел в первом английском дивизионе и смог выиграть его, благодаря чему после годового перерыва вернулся в Премьер-лигу.
Начали «Дачники» с 3-матчевой беспроигрышной серией, где обыграли дома 3:2 «Брентфорд» и дважды сыграли вничью, в том числе и на своем поле с «Ливерпулем» — 2:2.
Коэффициенты матча Фулхэм — Борнмут
Тем не менее, постепенно команда начала терпеть спад, и в последних четырех поединках она потерпела три поражения при одной победе.
В 11 очками лондонский клуб идет в середине турнирной таблицы АПЛ на девятой позиции.
«Борнмут»
После шести матчей в текущем первенстве «Вишни» набрали 12 баллов, но идут на одну строку выше предстоящего противника.
«Борнмут» добился трех выигрышей, трижды сыграли вничью и трижды уступал. Причем все три фиаско были с крупных счетом — 0:3 от «Арсенала», 0:4 от «Ман Сити» и 0:9 от «Ливерпуля».
В минувшем туре английской Премьер-лиги коллектив по-волевому на своем поле переиграл «Лестер» с результатом 2:1.
На сегодня у клуба серия без поражений в пять поединков, которые пришлись на АПЛ. Правда, только в двух из них он победил.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.
Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.