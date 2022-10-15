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    Прервет ли «Фулхэм» беспроигрышную серию «Борнмута»?

    «Фулхэм» — «Борнмут». Ставка (к. 2.50) и прогнозы на футбол, чемпионат Англии, 15 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Борнмут»
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    «Борнмут» идет на 8 месте
    В субботу, 15 октября, «Фулхэм» на своем поле примет «Вулверхэмптон» в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги. Начало — в 17:00 по мск. «Фулхэм» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Октября 2022 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 17:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» прошлый сезон провел в первом английском дивизионе и смог выиграть его, благодаря чему после годового перерыва вернулся в Премьер-лигу.

    Начали «Дачники» с 3-матчевой беспроигрышной серией, где обыграли дома 3:2 «Брентфорд» и дважды сыграли вничью, в том числе и на своем поле с «Ливерпулем» — 2:2.

    Коэффициенты матча Фулхэм — Борнмут

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    Тем не менее, постепенно команда начала терпеть спад, и в последних четырех поединках она потерпела три поражения при одной победе.

    Все прогнозы на АПЛ

    В 11 очками лондонский клуб идет в середине турнирной таблицы АПЛ на девятой позиции.

    «Борнмут»

    После шести матчей в текущем первенстве «Вишни» набрали 12 баллов, но идут на одну строку выше предстоящего противника.

    «Борнмут» добился трех выигрышей, трижды сыграли вничью и трижды уступал. Причем все три фиаско были с крупных счетом — 0:3 от «Арсенала», 0:4 от «Ман Сити» и 0:9 от «Ливерпуля».

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  • 11/10/2022

    • В минувшем туре английской Премьер-лиги коллектив по-волевому на своем поле переиграл «Лестер» с результатом 2:1.

    На сегодня у клуба серия без поражений в пять поединков, которые пришлись на АПЛ. Правда, только в двух из них он победил.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Фулхэм» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 15.10.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Фулхэм» беспроигрышную серию «Борнмута»?
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