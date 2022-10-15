В субботу, 15 октября, «Фулхэм» на своем поле примет «Вулверхэмптон» в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги. Начало — в 17:00 по мск. «Фулхэм» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» прошлый сезон провел в первом английском дивизионе и смог выиграть его, благодаря чему после годового перерыва вернулся в Премьер-лигу.

Начали «Дачники» с 3-матчевой беспроигрышной серией, где обыграли дома 3:2 «Брентфорд» и дважды сыграли вничью, в том числе и на своем поле с «Ливерпулем» — 2:2.

Коэффициенты матча Фулхэм — Борнмут 1X2Новым игрокам 1.873.704.05Фрибет$40

Тем не менее, постепенно команда начала терпеть спад, и в последних четырех поединках она потерпела три поражения при одной победе.

Все прогнозы на АПЛ

В 11 очками лондонский клуб идет в середине турнирной таблицы АПЛ на девятой позиции.

«Борнмут»

После шести матчей в текущем первенстве «Вишни» набрали 12 баллов, но идут на одну строку выше предстоящего противника.

«Борнмут» добился трех выигрышей, трижды сыграли вничью и трижды уступал. Причем все три фиаско были с крупных счетом — 0:3 от «Арсенала», 0:4 от «Ман Сити» и 0:9 от «Ливерпуля».

В минувшем туре английской Премьер-лиги коллектив по-волевому на своем поле переиграл «Лестер» с результатом 2:1.

На сегодня у клуба серия без поражений в пять поединков, которые пришлись на АПЛ. Правда, только в двух из них он победил.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.