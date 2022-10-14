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    Одесситы на опыте одолеют «Кривбасс»

    «Черноморец» — «Кривбасс». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, УПЛ, 14 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» — «Кривбасс»
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    «Кривбасс»
    «Черноморец» сыграет на своем поле с «Кривбассом» в рамках 7-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 14 октября, начало — в 15:00 мск. «Черноморец» — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 14 Октября 2022 года
    Черноморец Од
  • Украина. Премьер-лига
    •  Черноморец Од 15:00 Kryvbas Kryvbas
  • Украина. Премьер-лига
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    «Черноморец»

    «Черноморец» стартовал крайне неудовлетворительно. Одесситы замыкают турнирную таблицу УПЛ.

    В минувшем туре «Черноморец» вновь испытал горечь поражения. Команда Романа Григорчука дала бой «Ворскле», но, все же, уступила (2:1).

    Лишь два набранных очка — явно не на такую диспозицию был изначальный расчет. К тому же, отчетный поединок пропустит опытнейший Сергей Кравченко.

    Все прогнозы на футбол

    «Черноморец» будет максимально настроен на победу. Пора бы начать забивать опытному Александру Гладкому и его партнерам.

    «Кривбасс»

    Команда Юрия Вернидуба также пасет задних. Криворожане набрали три очка, и ниже их в таблице только «моряки».

    «Кривбасс» крайне слабо выглядит в атаке. В 6 матчах игроки команды забили всего два мяча.

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    • Вот и минувший тур «Кривбасс» провел бледновато. Команда Вернидуба не смогла одолеть «Минай» (0:0).

    В составе команды стоит отметить Алексея Хобленко. Форвард забил первый гол «Кривбасса» в УПЛ, и явно жаждет продолжения.

    Прогноз и ставка

    На победу «Черноморца» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают взять за 3.44, а победу «Кривбасса» — за 3.00.

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    «Черноморец» имеет неплохой подбор игроков.

    «Кривбасс» также атакует крайне слабо.

    Одесситы имеют в своем составе ряд опытных исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Черноморца» с коэффициентом 2.35.

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    «Черноморец» — «Кривбасс»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 14.10.2022. Прогнозы на футбол. Одесситы на опыте одолеют «Кривбасс»
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