«Черноморец» сыграет на своем поле с «Кривбассом» в рамках 7-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 14 октября, начало — в 15:00 мск. «Черноморец» — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Черноморец»

«Черноморец» стартовал крайне неудовлетворительно. Одесситы замыкают турнирную таблицу УПЛ.

В минувшем туре «Черноморец» вновь испытал горечь поражения. Команда Романа Григорчука дала бой «Ворскле», но, все же, уступила (2:1).

Лишь два набранных очка — явно не на такую диспозицию был изначальный расчет. К тому же, отчетный поединок пропустит опытнейший Сергей Кравченко.

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«Черноморец» будет максимально настроен на победу. Пора бы начать забивать опытному Александру Гладкому и его партнерам.

«Кривбасс»

Команда Юрия Вернидуба также пасет задних. Криворожане набрали три очка, и ниже их в таблице только «моряки».

«Кривбасс» крайне слабо выглядит в атаке. В 6 матчах игроки команды забили всего два мяча.

Вот и минувший тур «Кривбасс» провел бледновато. Команда Вернидуба не смогла одолеть «Минай» (0:0).

В составе команды стоит отметить Алексея Хобленко. Форвард забил первый гол «Кривбасса» в УПЛ, и явно жаждет продолжения.

Прогноз и ставка

На победу «Черноморца» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают взять за 3.44, а победу «Кривбасса» — за 3.00.

«Черноморец» имеет неплохой подбор игроков.

«Кривбасс» также атакует крайне слабо .

Одесситы имеют в своем составе ряд опытных исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Черноморца» с коэффициентом 2.35.