«Черноморец»
«Черноморец» стартовал крайне неудовлетворительно. Одесситы замыкают турнирную таблицу УПЛ.
В минувшем туре «Черноморец» вновь испытал горечь поражения. Команда Романа Григорчука дала бой «Ворскле», но, все же, уступила (2:1).
Лишь два набранных очка — явно не на такую диспозицию был изначальный расчет. К тому же, отчетный поединок пропустит опытнейший Сергей Кравченко.
«Черноморец» будет максимально настроен на победу. Пора бы начать забивать опытному Александру Гладкому и его партнерам.
«Кривбасс»
Команда Юрия Вернидуба также пасет задних. Криворожане набрали три очка, и ниже их в таблице только «моряки».
«Кривбасс» крайне слабо выглядит в атаке. В 6 матчах игроки команды забили всего два мяча.
Вот и минувший тур «Кривбасс» провел бледновато. Команда Вернидуба не смогла одолеть «Минай» (0:0).
В составе команды стоит отметить Алексея Хобленко. Форвард забил первый гол «Кривбасса» в УПЛ, и явно жаждет продолжения.
Прогноз и ставка
На победу «Черноморца» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают взять за 3.44, а победу «Кривбасса» — за 3.00.
«Черноморец» имеет неплохой подбор игроков.
«Кривбасс» также
Одесситы имеют в своем составе ряд опытных исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Черноморца» с коэффициентом 2.35.