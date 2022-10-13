В четверг, 13 октября «Стяуа» на своём поле примет «Силькеборг». Поединок 4-го тура Лиги конференций в группе В стартует в 22:00 (мск). «Стяуа» — «Силькеборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Стяуа»

Первую половину группового этапа Лиги конференций румынский клуб провёл провально. В трёх матчах «Стяуа» набрал всего 1 очко. Перед игрой 4-го тура «Стяуа» занимает последнее 4 место.

Единственный пункт команда из Румынии смогла набрать в матче 2-го тура. В домашнем поединке была зафиксирована ничья с «Андерлехтом» (0:0).

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Все прогнозы на Лигу конференций

В гостях игра пока не клеится. «Стяуа» потерпела два поражения от «Вест Хэма» (1:3) и «Силькеборга» (0:5).

В чемпионате Румынии команда провела матч 13 тура и одержала победу над «Петролулом» (2:0). Таким образом «Стяуа» набрала 14 очков и поднялась на 12 место.

«Силькеборг»

Датский клуб вышел на 3 место в квартете после победы над «Стяуа» в 3-м туре еврокубка. «Силькеборг» разгромил румынскую команду со счётом 5:0.

До этого скандинавы потерпели два поражения от «Вест Хэма» (2:3) и «Андерлехта» (0:1).

В турнирной таблице «Силькеборг» соседствует с «Андерлехтом», который идёт вторым.

Соперников разделяет всего 1 очко. У бельгийцев будет выезд в Лондон, чтобы сразиться с «молотобоцами».

В чемпионате Дании прошли матчи 12-го тура. «Силькеборг» на выезде сыграл вничью с «Оденсе» (1:1). В чемпионате участник Лиги конференций идёт на 4-м месте.

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры не могут определить явного фаворита. На победу команды «Стяуа» в игре можно поставить за 2.47, ничью оценивают в 3.42, а на победу «Силькеборга» — за 2.68.

По сути, решающий матч для обеих команд, особенно для румынского коллектива. Победитель пары увеличит шансы на проход в футбольную евровесну. Но есть большая вероятность, что ФКСБ и «Силькеборг» разойдутся миром.

Наши прогноз и ставка — будет ничья с коэффициентом 3.42.