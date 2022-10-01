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    Вернется ли «Милан» в топ-4?

    «Эмполи» — «Милан». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 1 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Милан»
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    «Милан» идет на 5 месте
    «Эмполи» на своем поле сыграет против «Милана» в рамках 8-го тура Серии А. Матч состоится 1 октября, начало — 21:45 (мск). «Эмполи» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Октября 2022 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 21:45 Милан Милан
  • Милан
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    «Эмполи»

    «Горожане» расположились на 14 позиции. После 7 туров команда имеет 7 набранных очков и одержала только одну победу.

    Перед этой игрой «Эмполи» четырежды сыграл вничью и один раз потерпел поражение.

    Коэффициенты матча Эмполи — Милан

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    До победы и проигрыша у клуба было четырех ничьих кряду. «Эмполи» сыграл вничью с «Вероной» (1:1), «Лечче» (1:1) и «Фиорентиной» (0:0).

    Все прогнозы на Серию А

    Единственное поражение команда потерпела от «Специи» (0:1), а единственную победу одержала над «Болоньей» (1:0).

    «Милан»

    «Красно-черные» после 7-ми сыгранных матчей занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 14 очков.

    «Милан» в нынешнем розыгрыше дважды сыграл вничью в матчах с «Аталантой», с которой обменялся голами и разошёлся ничьей со счетом 1:1, и с «Сассуоло» — 0:0.

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    • В прошлом туре «россонери» потерпели первое поражение в сезоне, уступив дома лидеру «Наполи» (1:2).

    А в остальных поединках они легко справились с такими соперниками как «Удинезе» обыграв их со счетом 4:2, «Болонью» со счетом 2:0, «Интер» со счетом 3:2 и «Сампдорию» со счетом 1:2.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,60.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Милан» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,45.

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    «Эмполи» — «Милан»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Милан» в топ-4?
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