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    Молодые итальянцы начнут матч активно

    Италия U21 — Япония U21. Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, товарищеский матч, 26 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Италия U21 — Япония U21
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    Лоренцо Коломбо
    Италия U21 сыграет на своем поле с Японией U21 в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 16:30 мск. Италия U21 — Япония U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U19 Евро-2022. Квалификация 24 Сентября 2022 года

    Италия U21

    Молодые итальянцы легко выиграли свою отборочную группу на чемпионат Европы U21. В 10 матчах команда набрала 24 очка.

    Сборная Италии U21 не особо сильна в плане реализации. В отборе команда забила не так много — 19 мячей.

    Свой последний поединок Италия U21 провела неудачно. В контрольной встрече она уступила английским сверстникам (0:2).

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    Наверняка в этой встрече команда будет стараться реабилитироваться. Даже при заметной ротации итальянцы выглядят мощнее оппонента.

    Япония U21

    По азиатским меркам эта сборная считается сильной. Да и в матчах с европейскими одногодками Япония U21 выглядит достойно.

    Например, в мартовском контрольном поединке с хорватами японская молодежь была сильнее: победа со счетом 1:0.

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    • А вот в своем последнем матче команда разочаровала. Япония U21 уступила швейцарским сверстникам (1:2).

    Наверняка в этом матче японцы будут больше обороняться, чем атаковать. Впрочем, обороняться команда умеет.

    Прогноз и ставка

    На победу Италии U21 в этом матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу Японии U21 — за 5.30.

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    Италия U21 постарается исправиться за последнюю неудачу. Япония U21 не слишком успешно атакует.

    Итальянцы наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа Италии U21 в 1 тайме с коэффициентом 2.16.

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    Италия U21 — Япония U21: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Прогнозы на футбол. Молодые итальянцы начнут матч активно
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