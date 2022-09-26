Италия U21 сыграет на своем поле с Японией U21 в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 16:30 мск. Италия U21 — Япония U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия U21

Молодые итальянцы легко выиграли свою отборочную группу на чемпионат Европы U21. В 10 матчах команда набрала 24 очка.

Сборная Италии U21 не особо сильна в плане реализации. В отборе команда забила не так много — 19 мячей.

Свой последний поединок Италия U21 провела неудачно. В контрольной встрече она уступила английским сверстникам (0:2).

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Наверняка в этой встрече команда будет стараться реабилитироваться. Даже при заметной ротации итальянцы выглядят мощнее оппонента.

Япония U21

По азиатским меркам эта сборная считается сильной. Да и в матчах с европейскими одногодками Япония U21 выглядит достойно.

Например, в мартовском контрольном поединке с хорватами японская молодежь была сильнее: победа со счетом 1:0.

А вот в своем последнем матче команда разочаровала. Япония U21 уступила швейцарским сверстникам (1:2).

Наверняка в этом матче японцы будут больше обороняться, чем атаковать. Впрочем, обороняться команда умеет.

Прогноз и ставка

На победу Италии U21 в этом матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу Японии U21 — за 5.30.

Италия U21 постарается исправиться за последнюю неудачу . Япония U21 не слишком успешно атакует.

Итальянцы наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа Италии U21 в 1 тайме с коэффициентом 2.16.