Италия U21
Молодые итальянцы легко выиграли свою отборочную группу на чемпионат Европы U21. В 10 матчах команда набрала 24 очка.
Сборная Италии U21 не особо сильна в плане реализации. В отборе команда забила не так много — 19 мячей.
Свой последний поединок Италия U21 провела неудачно. В контрольной встрече она уступила английским сверстникам (0:2).
Наверняка в этой встрече команда будет стараться реабилитироваться. Даже при заметной ротации итальянцы выглядят мощнее оппонента.
Япония U21
По азиатским меркам эта сборная считается сильной. Да и в матчах с европейскими одногодками Япония U21 выглядит достойно.
Например, в мартовском контрольном поединке с хорватами японская молодежь была сильнее: победа со счетом 1:0.
А вот в своем последнем матче команда разочаровала. Япония U21 уступила швейцарским сверстникам (1:2).
Наверняка в этом матче японцы будут больше обороняться, чем атаковать. Впрочем, обороняться команда умеет.
Прогноз и ставка
На победу Италии U21 в этом матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу Японии U21 — за 5.30.
Италия U21
Итальянцы наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа Италии U21 в 1 тайме с коэффициентом 2.16.