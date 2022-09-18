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    «Удинезе» разобьет «Интер»?

    «Удинезе» — «Интер» Милан. Прогноз (к. 2.01) и ставки на чемпионат Италии 18 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Интер» Милан
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    Лаутаро Мартинес
    Миланский «Интер» сыграет на выезде против «Удинезе» в рамках седьмого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 13:30 мск. «Удинезе» — «Интер» Милан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Сентября 2022 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 13:30 Интер Интер
  • Милан
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    «Удинезе»

    «Удинезе» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А после четырех туров, в которых набрал 13 очков. Отставание от «Наполи», «Аталанты» и «Милана» составляет лишь одно очко.

    «Удинезе» в первом туре потерпел поражение от «Милана» (2:4), но после этого не проиграл ни одного матча.

    Коэффициенты матча Удинезе — Интер

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    Более того, после ничьей с «Салернитаной» команда Андреа Соттиля одержала четыре победы.

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    И самое мощное — в пятом туре «Удинезе» уничтожил «Рому» (4:0). Римляне и Жозе Моуринью капитулировали.

    В прошлом туре «Удинезе» выиграл на выезде у «Сассуоло» со счетом 3:1.

    «Интер»

    «Интер» тем временем находится на шестой строчке после шести сыгранных матчей, в которых набрал 12 очков.

    «Нерадзурри» начали сентябрь с двух поражений. Сначала команда Симоне Индзаги проиграла «Милану» — 2:3. А еще через несколько дней «Интер» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов.

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    • А еще раньше было поражение от «Лацио» (1:3). В Риме «Интер» вообще ничего не показал.

    На этой неделе «Интер» выиграл у чешской «Виктории» (2:0). Но эту победу сложно назвать показательной. Сейчас акцент надо делать на том, что вице-чемпион Италии очень слабо выглядел на фоне конкурентов.

    Прогноз и ставка

    На «Удинезе» в этом матче можно поставить за 3.85, ничью букмекеры предлагают тоже за 3.85, а победу «Интера» — за 1.89.

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    Скорее всего, предстоящий матч на поле «Удинезе» станет для «Интера» таким же испытанием, как и для «Ромы».

    Полную кошелку гости из Милана, конечно, не получат, но без «подарков» их точно не отпустят домой.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.01. «Удинезе» одна из лучших команд на старте итальянского сезона, поэтому от ставки на «Интер» лучше воздержаться.

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    «Удинезе» — «Интер» Милан: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. «Удинезе» разобьет «Интер»?
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