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    Нас ждет крайне нерезультативный матч

    «Алавес» — «Уэска». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Испании, 18 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Уэска»
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    «Алавес»
    В воскресенье, 18 сентября, в рамках 6-го тура испанской Сегунды «Алавес» в родных пенатах примет «Уэску». Начало — в 17:15 по мск. «Алавес» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 18 Сентября 2022 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 17:15 Уэска Уэска
  • Испания. Сегунда
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    «Алавес»

    «Алавес» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Коллектив финишировал на последней строке, набрав всего лишь 31 балл в 38 проведенных поединках.

    Старт во втором по рангу дивизионе Испании клуб из Виктории может занести себе в актив, ведь он выиграл первые два тура, переиграв на выезде «Леганес» 2:1 и дома «Мирандес» 1:0.

    Коэффициенты матча Алавес — Уэска

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    Последующие же две встречи коллектив свел вничью, поочередно поделив очки в гостях с «Ибицей» и в родных стенах «Лас-Пальмас» (по 1:1). В минувшем туре «славные» обыграли в гостях 2:1 «Луго».

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    В турнирной таблице второго испанского дивизиона «Алавес» с 11 зачетными пунктами делит с «Лас-Пальмасом» первую позицию.

    «Уэска»

    «Уэска», которая еще в позапрошлом сезоне выступала в Примере, в минувшем розыгрыше Сегунды ничем себя не проявила, финишировав в середине турнирной таблицы.

    Стартовали же «сине-гранатовые» с выездной мировой с «Леванте» 0:0, а затем они поочередно потерпели фиаско дома от «Картахены» 2:3 и на выезде от «Альбасете» 1:2.

    Последующие же свои две игры «оскенцы» выиграли. Оба раза они на своей территории без пропущенных мячей переиграли «Ибицу» 3:0 и «Малагу» 1:0 в мигнувшем игровом дне.

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    • С семью набранными очками «Уэска» разместилась в середине турнирной таблицы Сегунды, но от третьего места отстает всего лишь на три балла.

    В сезоне 2020/21 тогда еще в Примере данные команды обменялись домашними викториями с одинаковым счетом по 1:0.

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    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алавеса» — 2.00, победа «Уэски» — 4.10, ничья — 3.25.

    Обе команды, за исключением нескольких игр, довольно-таки надежно отыграли у своих ворот в этом чемпионате. Да и между собой они в последнее время играют исключительно нерезультативно. В общем, ждем здесь крайне мало голов.

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